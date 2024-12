Růžová princezna Lu NEJ juniorkou. Kratochvílová: Z tý holky něco bude!

V dlouhých růžových šatech vypadala jako princezna a bylo to symbolické. Lurdes Gloria Manuel se během slavnostního vyhlášení ankety Klubu sportovních novinářů stala neoficiální princeznou českého sportu.

„Jsem ráda, že jsem ty šaty mohla na tento večer mít. Tenhle večer jsem si užívala. Bylo to krásné,“ usmívala se Manuel. „Je to pocta. Je skvělé být mezi takovými jmény, je to další motivace se zlepšovat.“

Devatenáctiletá čtvrtkařka zažila letos velký průlom do dospělé atletiky. Na jaře překvapila čtvrtým místem na mistrovství Evropy v Římě, osobní rekord posunula hluboko pod 51 sekund a na olympiádě v Paříži se dostala do semifinále. Fantastickou sezonu korunovala na juniorském mistrovství světa v Limě, kde suverénně vyhrála.

„Na tuhle Lu se moc hezky kouká, ona běží nádherně. Z tý holky něco bude,“ líčila během večera světová rekordmanka Jarmila Kratochvílová podle svědectví předsedy Klubu sportovních novinářů Michala Dusíka.

„To je krásné ocenění,“ pýřila se Manuel.

Především ve světle tří paralympijských medailí nevidomého plavce Davida Kratochvíla ji vítězství v anketě trochu překvapilo. Ve hře byl i desetibojař Tomas Järvinen, další juniorský mistr světa, kterému těsně uniknul juniorský světový rekord.

„David i Tomas měli skvělou sezonu. Tři medaile na paralympiáě jsou nekonkurenční. Myslela jsem si, že vyhraje David,“ řekla Manuel. „Těší mě, že jsem vyhrála. Byla to krásná tečka za sezonou. Byla tam spousta vrcholů, které byly těžké. I sezona byla celkem dlouhá.“ V příštím roce ji znovu čeká několik vrcholných závodů, zároveň bude ale na jaře maturovat. I proto teď upraví své priority.

„Doteď to byl sport, bohužel to budu muset trochu odsunout na druhou pozici a pověnovat se škole, moc často v ní nejsem,“ usmála se Manuel. „Další rok bude důležité to dohnat, věnovat se tomu, abych prošla. Ve škole stojí při mně. Pomohli mi zřídit individuální plán, který mi dost ulehčuje práci. Učitelé mají důvěru ve mně, já mám důvěru v ně, myslím, že společně to nějak zvládneme.“

Příprava na maturitu může ovlivnit i její zimní závodní sezonu. V ní jsou nacpány hned dva vrcholné závody. V březnu se koná evropský šampionát v Apeldoornu a pak světový šampionát v čínském Nanjingu.

„Halovou Evorpu bych radši. Svět ještě nevím, to už je hodně blízko k maturitě a halová sezona je tím o něco delší než bylo zvykem,“ řekla Manuel. „Bude záležet na halové sezoně. Neběhá se mi tak dobře jako venkovní sezona, protože je tam sbíhání, které mi tolik nesedí.“