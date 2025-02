Maňasová sahala po rekordu, chyběly jí setiny: Máme své know-how

Největší hvězda sobotního programu na halovém mistrovství republiky nezklamala. Sprinterka Karolína Maňasová znovu obhájila zlatou medaili a pořádně se navnadila na blížící se halový evropský šampionát v Apeldoornu. Šedesát metrů stihla v čase 7,17 sekundy a za republikovým rekordem, který v minulém roce sama vytvořila, zaostala o pouhé dvě setiny. „Čas mě celkem překvapil vzhledem k tomu, že jsme do toho šli z plného tréninku,“ smála se jednadvacetiletá atletka.

Rychlý čas si Karolína Maňasová připsala už v rozběhu. Výkon 7,30 by jí stačil na zlato i ve finále, v němž se ještě o 13 setin zlepšila. Na republikovém šampionátu zaběhla dokonce rychleji než na nedávném Czech Indoor Gala, kde v konkurenci světových soupeřek brala třetí místo.

„Paradoxně musím říct, že jsem se teď cítila lépe. Na Czech Indoor Gala to ale taky bylo dobré, protože jsem věděla, že mám super konkurenci. Je pro mě překvapením, že jsem tady běžela rychleji než před pár týdny. Má to stoupající tendenci a jde to dobrým směrem,“ pochvalovala si Maňasová.

Přesně před rokem rodačka z Nového Jičína zazářila s národním rekordem 7,15 sekundy. Nemrzí ji, že tentokrát svůj výkon neposunula? „Upřímně říkám, že ani ne. Pro mě je důležité halové mistrovství Evropy a tam myslím si, že bych mohla předvést ještě daleko lepší výkon. Když to řeknu blbě, tohle mistrovství pro mě bylo takovým rychlostním tréninkem. Takže rychlostní trénink za 7,17? To mě vůbec ty dvě setiny nemrzí,“ rozesmála se.

Před závodním vrcholem, který je na programu 6. až 9. března, se naladila skvěle. „Zaběhla jsem svůj nejlepší čas v sezoně. V hlavě mám cíl, na který myslím, že mám, a který bych mohla zaběhnout, když všechno vyjde. Rezerva tam ještě je, konkrétní ale nebudu,“ hlásila v dobrém rozmaru. „Když mi všechno vyjde, chtěla bych být ve finále.“

S koncem března se koná i halové MS, akci v čínském Nankingu ale v plánech nemá. „Nejedeme tam z toho důvodu, že mě v létě čeká mistrovství Evropy v Bergenu do 23 let. Tomu chceme podřídit úplně celou přípravu. Kdybychom jeli na mistrovství světa, přišli bychom asi o tři týdny přípravy, což nechceme,“ prozradila Maňasová.

„Celou přípravu nechávám na trenérovi. Stoprocentně mu věřím, že mě dokáže připravit. Máme své know-how, které jsme dělali loni před halovým mistrovstvím republiky, před mistrovstvím Evropy v Římě a také olympiádou. Vyšlo nám to, takže teď to uděláme počtvrté a snad to vyjde i počtvrté,“ navázala sprinterka.

Staněk se dostává do formy

V Ostravě se v rámci prvního dne republikového šampionátu dařilo i koulaři Tomáši Staňkovi, jenž poprvé v sezoně přehodil 21 metrů. Vítězný pokus 21,18 si nechal na čtvrtou sérii. „Mohlo to být vyřešené už prvním pokusem, kdybych do soutěže nevstoupil tak laxně,“ popisoval Staněk.

„Při rozcvičování jsem věděl, že jsem na tom dobře, i dole v tunelu jsem se cítil dobře. Šel jsem tam s tím, že nejdůležitější je pro mě vyhrát. Nehnal jsem se po nějakém extra dalekém hodu, možná to byla příčina těch nezdařených a slabších pokusů. Pak jsem se musel trochu naštvat, aby tělo spolupracovalo a nebylo takové povypnuté,“ odkryl účastník tří olympijských her, který se po vleklém zranění lokte dostává zpátky do formy.

Sedmý český halový titul si zajistil suverénně, druhého Tadeáše Procházku přehodil o více než dva metry. „Je to povinnost a závazek vůči mé osobě. Všichni počítají s tím, že vyhraju, i já sám to samozřejmě chci. Je to závod, kdy úplně nemám s kým soupeřit. Jsem ale rád, že se Tadeáš vytahuje. Trošku jsem si říkal, jestli mi nedá takový políček, že házím blbě,“ usmíval se Staněk.