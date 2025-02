Jíchová porazila Vondrovou i Lu: pomohla tajná trenérka. Co další Češi?

Do husté konkurence české ženské čtvrtky přidala trochu mouky překážkářka Nikoleta Jíchová. Na mítinku Czech Indoor Gala v Ostravě si výrazně vylepšila osobní rekord na velmi kvalitních 52,07 sekundy, porazila všechny české rivalky v čele s Ladou Vondrovou a Lurdes Glorií Manuel a časem prohrála jen s favoritkou Lieke Klaverovou. „Nemůžu usnout na vavřínech a neberu to tak, že tu teď budu panovat,“ ujistila.

Lurdes Glorii Manuel bylo trochu do pláče a v cíli ji utěšovala Lada Vondrová. Obě na zlatém mítinku Czech Indoor Gala startovaly v áčkovém běhu, dlouhovlasá blondýnka Nikoleta Jíchová je ale porazila nejrychlejším časem z béčka.

„Mám velkou radost, opravdu velkou,“ usmívala se nejlepší Češka. „Věřila jsem si, bylo to asi tím. Ale je začátek sezony, věřím, že holky ještě předvedou svoji nejlepší formu. Teď to takhle vyšlo a do příště musím zamakat, abych to zvládla pod 52 sekund, protože věřím, že na to mám.“

V globální extázi současné světové atletiky je ženská čtvrtka jednou z mála disciplín, kde se česká atletika drží vysoko minimálně na kontinentální úrovni. Vondrová, Manuel či Tereza Petržilková mají své velké příběhy, ale v Ostravě je všechny přeletěla Jíchová, jejíž specialitou jsou dlouhé překážky. Osobní rekord si jediným během zlepšila o masivních 71 setin sekundy.

Samostatná příprava

Jíchová před zimní sezonou ukončila dlouholetou úspěšnou spolupráci s koučem Jindřichem Šimánkem a zatím si přípravu řídí sama.

„Mám nějaké plány a od jara začnu s novou trenérkou. Od venkovní přípravy to bude pod někým konkrétním, aktuálně se připravuju sama s tím, že se radíme doma,“ připomněla svého přítele, bývalého překážkáře Martina Růžičku. „Rovněž mi velmi pomáhala Lada, se kterou jsem něco málo odběhala, na Kanárech mi odběhala nějaké úseky, musím jí velmi poděkovat.“

Vondrová skončila časem jen o tři setiny horším než Jíchová v elitním běhu druhá za vítěznou Klaverovou, která vyhrála v nejlepším světovém čase roku 50,92. Manuel se závodem protrápila v čase 52,61 a potvrdila, že se jí v hale zatím nedaří tak, jako pod širým nebem.

„Výkonem Nikolety nejsem překvapená, protože vím, že holky jsou talentované. Je to krásný výkon a zaběhnout ho tady a ještě před velkými akcemi je skvělé,“ řekla Manuel. „Holkám to přeju. Konkurence je hodně důležitá, zároveň se mi líbí, že nemáme nepřátelské vztahy. Na dráze jsme konkurentky, ale po závodě i před ním jsme kamarádky a všechny si přejeme. Jsme jako tým. To je hodně důležité.“

Společnou rivalitu za necelé tři týdny ve stejné ostravské hale přihřeje mistrovství republiky. A může také pomoct štafetě na březnovém ME v Apeldoornu.

Maňasová těsně pod rekordem

Jíchová doufá, že letos v hale ještě zrychlí. A výrazně zlepšení na hladké čtvrtce je nadějí pro její letní kampaň na překážkách.

„Věřím, že bych ještě nějakou půl vteřinku stáhnout mohla. To zlepšení, co je na hladké čtvrtce, by mohlo být i na překážkách,“ věří Jíchová.

Blýskla se i sprinterka Karolína Maňasová, která zůstala časem 7,19 sekundy na šedesátce jen o čtyři setiny za vlastním národním rekordem. Překonaly ji jen vítězná Belgičanka Patrizia van der Wekenová (7,08) s Polkou Ewou Swobodovou (7,09), po závodě dvě ze tří nejrychlejších žen halové sezony. Pořadatelé netradičně změřili i padesátku a Maňasová na ní výkonem 6,20 o tři setiny překonala národní rekord Renaty Kubalové z roku 1991.

„Měla jsme vedle sebe Ewu Swobodu, tak jsem si řekla: Chytni se jí, ale nespadni! Takže jsem se jí snažila chytnout a držet svůj rytmus. Nezpanikařila jsem, když mě předběhly,“ usmívala se Maňasová.

Ženskou tyčku vyhrála Slovinka Tina Šutejová výkonem 470 centimetrů. Amálie Švábíková byla třetí s výkonem 450 centimetrů.

„Nejsem spokojená s umístěním, ani s výkonem,“ řekla Švábíková. „Ale hodně mi to ukázalo. Byl to můj první letošní velký závod. Na tvrdých tyčích jsem skákala přes 460, tady jsem ale měla měkké. Doufám, že vše ještě vyladíme.“

Smíšené pocity půlkaře

Půlkař Jakub Dudycha si časem 1:46,25 zlepšil osobní rekord o výrazných 87 setin sekundy a vyčítal si průběh prvních dvou kol. K národnímu rekordu Jakuba Holuši se přiblížil na šestnáct setin sekundy.

„Mám v sobě smíšené pocity. Měl jsem tam asi pět kontaktů, popravdě kolikrát úplně zbytečných. Myslím, že jsem na to běžet nároďák měl. Ale čas je i tak skvělý. Když si posunu osobák o vteřinu, nemůžu být naštvaný,“ uvedl Dudycha.

Koulař Tomáš Staněk si zlepšil nejlepší výkon roku na 20,91 a skončil čtvrtý, vyhrál Ital Zane Weir v nejlepším světovém výkonu roku 21,39. Ten v dálce vyrovnal Ital Mattia Furlani (8,23), Radek Juška skončil s výkonem 788 centimetrů pátý.

Jan Friš na v hale netradiční míli zlepšil národní rekord na 3:56,29. Čtvrtkař Matěj Krsek si časem 45,85 o setinu zlepšil osobní rekord v závodě, v němž vítězný Maďar Attila Molnár (45,08) zůstal v nejlepším čase roku jen tři setiny za evropským rekordem. Ten drží společně Thomas Schönlebe a Karsten Warholm.

Výsledky Czech Indoor Gala:

Muži:

50 m: 1. Baker (USA) 5,63, 2. Mena (Kuba) 5,67, 3. Glave (Brit.) 5,69 - evropský rekord.

60 m: 1. Baker 6,50, 2. Mena 6,55, 3. Glave 6,56.

200 m: 1. Erlandsson (Švéd.) 20,43, 2. Němejc (ČR) 20,93, 3. Ganter (Něm.) 21,03, ...5. Macík 21,19, 8. Kováč (všichni ČR) 21,43.

400 m: 1. Molnár (Maď.) 45,08, 2. Szwed (Pol.) 45,81, 3. Krsek 45,85, ...9. Desenský 46,89, 10. Ščibráni 47,13, 11. Mareš 47,48, 12. Šorm (všichni ČR) 47,60.

800 m: 1. Crestan (Belg.) 1:44,69, 2. Tecuceanu (It.) 1:45,35, 3. Múla (Alž.) 1:45,50, ...6. Dudycha 1:46,25, 8. Kotyza 1:46,64, 9. Šnejdr (všichni ČR) 1:50,37.

Míle: 1. Nader (Portug.) 3:54,17, 2. Giles (Brit.) 3:54,62, 3. Pihlström (Švéd.) 3:54,78, ...6. Friš 3:56,29 - český rekord, 8. Toul 4:00,13, 9. Davidík 4:02,47, 10. Boketta (všichni ČR) 4:03,79.

Dálka: 1. Furlani (It.) 823, 2. Sarabojukov (Bulh.) 812, 3. Montler (Švéd.) 795, ...5. Juška 788, 6. Meindlschmid (oba ČR) 779.

Koule: 1. Weir (It.) 21,39, 2. Toader (Rum.) 21,21, 3. Steen (USA) 21,09, 4. Staněk 20,91, ...7. Procházka (oba ČR) 18,77.

Ženy:

50 m: 1. Swobodová (Pol.), 2. Van der Wekenová (Luc.) obě 6,12, 3. Maňasová (ČR) 6,20.

60 m: 1. Van der Wekenová 7,08, 2. Swobodová 7,09, 3. Maňasová 7,19.

400 m: 1. Klaverová (Niz.) 50,92, 2. Jíchová 52,07, 3. Vondrová 52,10, ...5. Petržilková 52,51, 6. Manuel (všechny ČR) 52,61.

800 m: 1. Gajanová (SR) 2:02,16, 2. Määttänenová (Fin.) 2:02,40, 3. Pellaudová (Švýc.) 2:02,63, ...6. Ficenec (ČR) 2:03,99.

3000 m: 1. Hailuová (Et.) 8:24,17, 2. Afonsová (Portug.) 8:39,25, 3. Gitongaová (Keňa) 8:39,36, ...10. Mezuliáníková 9:06,35, 12. Johanová (obě ČR) 9:26,04.

Tyč: 1. Šutejová (Slovin.) 470, 2. Newmanová (Kan.), 3. Švábíková obě 450, ...8. Pöschlová (obě ČR) 415.