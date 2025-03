Ingebrigtsen vládcem Číny, Norům získal zlato po 30 letech. Doublem napodobil legendu

Je to král. Do Číny na HMS odjížděl Nor Jakob Ingebrigtsen jako velký favorit na tratích 1500 metrů i 3000 metrů. On však na rozdíl od mnoha jiných papírové předpoklady potvrdil. Získal tolik ceněný vytrvalecký double na poli halových světových šampionátů. Napodobil etiopskou legendu Haileho Gebrselassieho. A hlavně získal pro Norsko první zlato z HMS po třiceti letech. „Je to pro naši zemi revoluční šampionát,“ řekl norským médiím.

Hlavní úkol splnil už v sobotu, když získal zlato na třech kilometrech. Byl to poslední primát, který slovutnému Jakobovi chyběl. Už se stal olympijským vítězem i mistrem světa pod otevřeným nebem, ale v hale ještě všem nevládl. Až do tohoto víkendu, kdy se vše změnilo dvojnásobně.

Závody přitom pojal různě, na trojce byl opatrnější a triumf před Etiopanem Aregawim honil na poslední chvíli. V neděli se poučil a na poloviční distanci šel dopředu už někdy po polovině závodu. Možná překvapil i své soky. Soupeři ho sice dokázali uviset, ale pak už jim nezbývaly síly v závěru, aby norského fenoména z běžeckého klanu Ingebrigtsenů dostihli. „Bylo vzrušující vidět Sandera.

Naštěstí pro mě šel do akce do poslední disciplíny těsně přede mnou. Ještě víc jsem byl potom soustředěný, abych ze sebe dostal maximum. Byli jsme malá skupina, která společně cestovala na druhou stranu zeměkoule. Měli bychom být dnes hrdí na to, že jsme Norové,“ řekl Ingebrigtsen.

Těsně před jeho nedělním závodem totiž dokonal zlato v sedmiboji i Sander Skotheim. Norsko čekalo na zlato třicet let, když se v Barceloně 1995 radoval na dvoustovce Geir Moen. Najednou jsou to tři zlaté během jednoho šampionátu, který ještě podtrhla bronzem na 400 metrů Henriette Jägerová.

Hlavní pozornost je ale logicky na Ingebrigtsenovi. Ve 24 letech už dosáhl všeho. Šestkrát se stal evropským šampionem venku, sedmkrát v hale. Pod širým nebem bral i dva světové tituly, v Tokiu 2021 se stal olympijským vítězem na 1500 metrů, loni v Paříži vyhrál na trati dlouhé pět kilometrů.

„Byla to zábava. Účast v mých disciplínách byla dobrá. Vše dopadlo nejlíp, jak mohlo,“ řekl norský hrdina, který se tak postavil na pomyslný piedestal s etiopskou ikonou. Haile Gebrselassie vyhrál 1500 metrů i 3000 metrů v roce 1999 v Japonsku na HMS. Na témže šampionátu Gebrselassieho napodobila Rumunka Gabriela Szabóová a v roce 2018 Etiopanka Genzebe Dibabaová.

Halové mistrovství světa v atletice v Nan-ťingu (Čína):

Finále:

Muži:

800 m: 1. Hoye (USA) 1:44,77, 2. Crestan (Belg.) 1:44,81, 3. Canales (Šp.) 1:45,03.

1500 m: 1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:38,79, 2. Gourley (Brit.) 3:39,07, 3. Houser (USA) 3:39,17.

Dálka: 1. Furlani (It.) 830, 2. Pinnock (Jam.) 829, 3. Addock (Austr.) 828.

Koule: 1. Walsh (N. Zél.) 21,65, 2. Steen 21,62, 3. Piperi (oba USA) 21,48.

Sedmiboj: 1. Skotheim (Nor.) 6475 (60 m: 6,97 - dálka: 800 - koule: 14,68 - výška: 213 - 60 m př.: 7,93 - tyč: 500 - 1000 m: 2:36,08), 2. Erm (Est.) 6437 (6,94 - 777 - 15,27 - 198 - 7,91 - 530 - 2:34,91) , 3. Steinforth (Něm.) 6275 (6,82 - 761 - 14,36 - 201 - 7,85 - 520 - 2:45,69), ...5. Stráský (ČR) 6104 (6,95 - 710 - 14,71 - 195 - 7,87 - 500 - 2:36,65).

4x400 m: 1. USA (Godwin, Faust, Patterson, Bailey) 3:03,13, 2. Jamajka (McDonald, Dennis, Farquharson, Francis) 3:05,05, 3. Maďarsko (Enyingi, Wahl, Kovács, Molnár) 3:06,03.

Ženy:

800 m: 1. Sekgodisová (JAR) 1:58,40, 2. Getachewová (Et.) 1:59,63, 3. Silvaová (Portug.) 1:59,80.

1500 m: 1. Tsegayová 3:54,86, 2. Weltejiová (obě Et.) 3:59,30, 3. Hunterová Bellová (Brit.) 3:59,84.

60 m př.: 1. Charltonová (Bah.) 7,72, 2. D. Kambundjiová (Švýc.) 7,73, 3. Nugentová (Jam.) 7,74.

Výška: 1. Olyslagersová, 2. Pattersonová (obě Austr.) obě 197, 3. Mahučichová (Ukr.) 195.

Dálka: 1. Bryantová (USA) 696, 2. Kälinová (Švýc.) 683, 3. Diameová (Šp.) 672.

4x400 m: 1. USA (Hayesová, Learová, Effiongová, Holmesová) 3:27,45, 2. Polsko (Šwietá-Erseticová, Formellaová, Kusová, Grycová) 3:32,05, 3. Austrálie (Beerová, Connollyová, Pasqualiová, Pollardová) 3:32,65.

Rozběhy a semifinále s českou účastí:

Ženy:

Rozběh:

60 m př.: 1. Starková (USA) 7,73, ...17. Jiranová (ČR) 8,07 - postoupila do semifinále.

Semifinále:

60 m př.: 1. Starková 7,72, ...12. Jiranová 8,08 - nepostoupila do finále.