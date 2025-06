Dvojitý úder na překážkách. Vitíkova přítelkyně bodovala: Já tomu fakt vůbec nevěřím

Tři hodiny dělily dva starty Ester Bendové na Odložilově memoriálu. Dvakrát běžela jako blesk a v cíli slavila osobní rekord. Šokující je především ten z odpoledního předprogramu na krátkých překážkách, které přeletěla za 13,15, maximum si posunula o masivních 25 setin a rázem se dostala na šesté místo českých historických tabulek a osmou příčku v letošních tabulkách své věkové kategorie. To vše v protivětru o síle 1,2 metru za sekundu.

„Já tomu fakt vůbec nevěřím,“ usmívala se Bendová. „V téhle sezoně jsem si myslela, že budu cílit spíš na čtvrtku překážek. Ukazuje se, že i na stovku mám nějakou formu. Ještě jsme měli proťák, tenhle týden jsem měla volnější, říkala jsem si, jaké to bude. Věděla jsem, že na tenhle čas mám, ale rozhodně ne teďka na začátku, ještě v protivětru. Jsem fakt překvapená.“

Ve večerním hlavním programu Bendová zaběhla dobře i svou hlavní disciplínu. Na 400 metrů překážek si výkonem 56,69 sekundy o čtrnáct setin zlepšila předloňský osobní rekord. Právě téhle disciplíně se chce letos hlavně věnovat.

„Já si myslím, že na čtvrtce překážek jsem neukázala, na co mám. Určitě budu cílit na čtyři sta překážek,“ líčí mladší sestra sprinterky Nikoly Bendové. „Tohle je skvělý ukazatel rychlosti, kterou teďka mám mnohem větší, než jsem mívala.“

Hlavním cílem její sezony je červencové mistrovství Evropy do 22 let v Bergenu. Tam by obě disciplíny mohla kombinovat jen těžko. Semifinále obou disciplín dělí jediná hodina.

Na dlouhých překážkách už si splnila první cíl sezony, když si posunula osobní rekord. V českých tabulkách je s ním desátá v historii, ve své kategorii je v Evropě aktuálně čtvrtá. Jen sedm setin za ní je na pátém místě Magdalena Šlapáková.

„Kam to stáhnu, tam to stáhnu. Doufám, že co nejníž. Chtěla bych se určitě pokusit o hranici padesáti šesti sekund,“ řekla Bendová.