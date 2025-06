Sasínkovo ostravské kouzlo: Všechno ve mně zabouřilo. V čem udělal chybu?

Přišel na dráhu, rozhlédl se kolem natřískaných tribun a cítil, že to v Ostravě znovu může být jeho den.

„Překvapilo mě, jak je tady plno. Co si pamatuju, poslední roky tolik diváků nebývalo. Atmosféra je skvělá,“ pochvaloval si Sasínek. „Když jsem vešel, úplně ve mně zabouřilo a dostavil se správný adrenalin. Je to fakt hodně silné a výkony tomu pomáhají. Publikum si to očividně užívá. Všechny to hnalo,“ tvrdil.

V závodě Sasínek skvěle využil nabité startovní listiny, jíž vládl Keňan Phanuel Kipkosgei Koech, který v pátek v Paříži zaběhl juniorský světový rekord a v Ostravě dovedl závod k parádnímu rekordu mítinku 3:29,05. Pod tři a půl minuty se vešli ještě tři další borci a ve vlně za nimi se chytil i Sasínek.

Udělal chybu, nechal se předběhnout

„Bylo to úplně fantastické. Trošku jsem udělal chybu, že jsem se nechal přeběhnout a byl jsem úplně poslední. Potom se to trošku odlepilo, takže jsem to musel pocvakávat,“ hodnotil. „Já jsem věděl, že jsem jeden z nejpomalejších na startovce. Bylo potřeba jediné: Držet se až do konce. Po pěti letech, co jsem tu běžel naposledy rychleji, to byla fantazie,“ dodal.

Sasínek jako druhý Čech překonal legendární čas 3:34,87 Jana Kubisty z finále premiérového světového šampionátu v Helsinkách z roku 1983 a prodloužil si sérii pěkných ostravských zážitků.

Všechno začalo na Zlaté tretře 2016, kdy jako dvacetiletý mladík způsobil senzaci výrazným časovým průlomem a vítězstvím. O rok později si na kilometru vychutnal skalp světového rekordmana na 800 metrů Davida Rudishy. V covidovém roce 2020 při dalším osobním rekordu zůstal dvě setinky za hranicí tří minut a 35 sekund. Teprve před dvěma lety ho potkal nepříjemný zážitek. V příliš početném poli upadl a zlomil si malíček na ruce.

„V Ostravě jsem v roce 2016 vítězstvím začal svoji profesionální kariéru. Od té doby, téměř pokaždé, co jsem nastoupil, to bylo dobré,“ usmívá se Sasínek. „Ostrava je fantastická a má to něco do sebe. Výkony Čechů i světových atletů i Čechů jsou tady neskutečné. Doufám, že můj výsledek úplně nezapadne. I když rekord Kuby Dudychy, Víťa Müller, Rada… Všechny výkony jsou tu fantastické.“

Národní rekord půlkaře Dudychy, skvělí překážkáři či tyčkařské vítězství Amálie Švábíkové, to všechno jsou potřebné dobré zprávy naděje českého týmu pro elitní skupinu mistrovství Evropy družstev, které v Madridu začíná ve čtvrtek. Sasínek doufá, že na patnáctistovce týmu pomůže.

„Soupeři budou dost podobní, pole bude neskutečně silné. Musím něco vymyslet ve finiši. Myslím, že to nebude tak rychlý závod. Spíš se chci pokusit se dobře zařadit a bojovat o každý bodík,“ řekl Sasínek.