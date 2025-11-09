Předplatné

Fanoušci Slavie přerušili šlágr! Dýmovnice zahnaly hráče do šaten, 10 minut se nehrálo

Zápas Plzeň - Slavia byl v úvodu přerušen kvůli pyrotechnice
Choreografie plzeňských fanoušků
Kvůli dýmu z tribun musel být ligový šlágr Plzeň - Slavia v úvodu přerušen
Plzeň ve šlágru hostila Slavii
Jonáš Bartoš
Chance Liga
Z nedělního šlágru Chance Ligy mezi Plzní a Slavií se odehrála sotva minuta a půl, když byl zápas přerušený. Fanoušci Slavie v sektoru hostí odpálili dýmovnice a světlice, čímž zahalili prostor kolem branky Jindřicha Staňka. Hlavní sudí Jan Beneš dokonce odvelel hráče do šaten a muselo se víc jak deset minut čekat na restart zápasu.

Těsně před výkopem bylo v sektoru Slavie minimum fanoušků, kteří čekali u vchodu do svého sektoru. Ve chvíli, kdy sudí Jan Beneš zahájil zápas, nastoupili do prostoru pro hosty a odpálili dýmovnice a světlice. K hřišti se valil silný dým a brzy nebylo možné pokračovat ve hře.

Dým z kotle Slavie přerušil šlágr • iSport.cz

Po minutě a půl hlavní arbitr zápas stopl a hráče zahnal do šaten, přerušený byl i televizní přenos. Muselo dojít k vyklizení sektorů určeným pro domácí příznivce, kteří byli v blízkosti prostoru pro slávisty, na tribunách se jim hledala jiná místa.

Pokračování zápasu musel posvětit také VAR - dokud dobře nevidí od videa, nemůže se pokračovat. Sudí Beneš znovu zahájil zápas ve 12. minutě, nehrálo se tedy víc jak deset minut. První poločas se nakonec nastavoval o dlouhých 16 minut.

Nešlo o první nemilou událost víkendového ligového kola - kvůli fanouškům Baníku se nehrálo zhruba sedm minut v sobotním utkání s Jabloncem.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1594228:1631
2Jablonec1594220:1131
3Slavia1486024:830
4Olomouc1575316:826
5Plzeň1474325:1425
6Liberec1565425:1623
7Hr. Králové1565424:2023
8Zlín1565419:1623
9Karviná1571724:2622
10Bohemians1554613:1619
11Ml. Boleslav1534821:3513
12Teplice1526716:2312
13Dukla1526710:1912
14Pardubice1526716:2712
15Baník152498:1910
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

