Fanoušci Slavie přerušili šlágr! Dýmovnice zahnaly hráče do šaten, 10 minut se nehrálo
Z nedělního šlágru Chance Ligy mezi Plzní a Slavií se odehrála sotva minuta a půl, když byl zápas přerušený. Fanoušci Slavie v sektoru hostí odpálili dýmovnice a světlice, čímž zahalili prostor kolem branky Jindřicha Staňka. Hlavní sudí Jan Beneš dokonce odvelel hráče do šaten a muselo se víc jak deset minut čekat na restart zápasu.
Těsně před výkopem bylo v sektoru Slavie minimum fanoušků, kteří čekali u vchodu do svého sektoru. Ve chvíli, kdy sudí Jan Beneš zahájil zápas, nastoupili do prostoru pro hosty a odpálili dýmovnice a světlice. K hřišti se valil silný dým a brzy nebylo možné pokračovat ve hře.
Po minutě a půl hlavní arbitr zápas stopl a hráče zahnal do šaten, přerušený byl i televizní přenos. Muselo dojít k vyklizení sektorů určeným pro domácí příznivce, kteří byli v blízkosti prostoru pro slávisty, na tribunách se jim hledala jiná místa.
Pokračování zápasu musel posvětit také VAR - dokud dobře nevidí od videa, nemůže se pokračovat. Sudí Beneš znovu zahájil zápas ve 12. minutě, nehrálo se tedy víc jak deset minut. První poločas se nakonec nastavoval o dlouhých 16 minut.
Nešlo o první nemilou událost víkendového ligového kola - kvůli fanouškům Baníku se nehrálo zhruba sedm minut v sobotním utkání s Jabloncem.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|15
|9
|4
|2
|28:16
|31
|2
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|3
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|4
Olomouc
|15
|7
|5
|3
|16:8
|26
|5
Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|6
Liberec
|15
|6
|5
|4
|25:16
|23
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Teplice
|15
|2
|6
|7
|16:23
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Pardubice
|15
|2
|6
|7
|16:27
|12
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu