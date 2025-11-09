Předplatné

Traoré knockoutoval kolenem Kayonda, Kováčovi zatrnulo. Jarolím: Tohle nechceme vidět

Video placeholder
SESTŘIH: Liberec - Karviná 6:0. Šestigólová demolice pod Ještědem, zářil Mahmič • Zdroj: isport.cz
SESTŘIH: Liberec - Karviná. Šestigólová demolice pod Ještědem, zářil Mahmič
Aziz Kayondo musel po ráně do hlavy střídat
Aboubacar Traore byl proti Liberci vyloučen
Aboubacar Traore byl vyloučen za tvrdý zákrok na Azize Kayonda
Aziz Kayondo v souboji s Aboubacarem Traorém
Liberec nasázel Karviné čtyři góly za první poločas
Brankář Karviné Jakub Lapeš zasahuje v zápase proti Liberci
Bartoloměj Černík
Chance Liga
Minulý víkend byli v Karviné na obláčku. Po úžasném a atraktivním výkonu porazili Spartu 2:1, město se dmulo pýchou, hráči dostali dva dny volna. Marek Jarolím k tomu měl nasbíráno deset bodů z dvanácti možných. Ale jeho neporazitelnost skončila, karvinští v Liberci spadli z výšin na zem obzvlášť bolestivým způsobem. „Nechci to házet na uspokojení po Spartě. Česká liga je zkrátka neúprosná,“ hodnotil Marek Jarolím po debaklu 0:6.

Jakým směrem zápas půjde, prakticky definovala úvodní čtvrthodina dva zásahy VAR. V prvním případě tedy spíš „nezásah“. Krásný centr Marka Ichy prodloužil Raimonds Krollis do tyče a míč poskakoval na hranici brankové čáry a brány. Karvinští ho stihli odklidit, ale sudí měl na pokyn asistenta jasno – šlo o gól. Video samozřejmě situaci kontrolovalo, ale žádný záběr nemohl dokázat, že původní rozhodnutí bylo špatně.

Druhá situace byla jednoznačnější. Hrdina minulého týdne Traoré kolenem knockoutoval domácího Azize Kayonda, který po ráně do spánku upadl do bezvědomí. Intervence VAR přišla bleskově – Traoré šel s červenou kartou ze hřiště, zatímco ugandský obránce mířil do nemocnice. Dobrá zpráva? Někdy po 80. minutě se Kayondo vrátil na stadion, pozdravil spoluhráče i diváky, rozdával úsměvy. Naštěstí se nestalo nic vážného.

„Zatrnulo mi. Jsem strašně rád, že je Kayondo zdravý. Vyšetření dopadlo snad dobře, má trochu červené oko, ale bude snad v pořádku,“ ohlížel se Radoslav Kováč. „Tohle nechceme vidět,“ uznal Jarolím.

Lehce naivně hrající Karviné se pak zápas úplně rozpadl. V poločase prohrála 0:4 a po půli schytala kvůli střídajícímu Lukáši Maškovi kanára. Výsledné 0:6 je historicky nejvyšší porážkou Slezanů a zároveň děleným nejvyšším historickým vítězstvím Slovanu.

„Výsledek mluví jasně. Naše mentalita nebyla od začátku dobrá. Tak jsme si to pak vyžrali. V sestavě jsme oproti Liberci měli slabší články,“ hodnotil zklamaně Marek Jarolím.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1594228:1631
2Jablonec1594220:1131
3Slavia1486024:830
4Olomouc1575316:826
5Plzeň1474325:1425
6Liberec1565425:1623
7Hr. Králové1565424:2023
8Zlín1565419:1623
9Karviná1571724:2622
10Bohemians1554613:1619
11Ml. Boleslav1534821:3513
12Teplice1526716:2312
13Dukla1526710:1912
14Pardubice1526716:2712
15Baník152498:1910
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

