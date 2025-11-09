Traoré knockoutoval kolenem Kayonda, Kováčovi zatrnulo. Jarolím: Tohle nechceme vidět
Minulý víkend byli v Karviné na obláčku. Po úžasném a atraktivním výkonu porazili Spartu 2:1, město se dmulo pýchou, hráči dostali dva dny volna. Marek Jarolím k tomu měl nasbíráno deset bodů z dvanácti možných. Ale jeho neporazitelnost skončila, karvinští v Liberci spadli z výšin na zem obzvlášť bolestivým způsobem. „Nechci to házet na uspokojení po Spartě. Česká liga je zkrátka neúprosná,“ hodnotil Marek Jarolím po debaklu 0:6.
Jakým směrem zápas půjde, prakticky definovala úvodní čtvrthodina dva zásahy VAR. V prvním případě tedy spíš „nezásah“. Krásný centr Marka Ichy prodloužil Raimonds Krollis do tyče a míč poskakoval na hranici brankové čáry a brány. Karvinští ho stihli odklidit, ale sudí měl na pokyn asistenta jasno – šlo o gól. Video samozřejmě situaci kontrolovalo, ale žádný záběr nemohl dokázat, že původní rozhodnutí bylo špatně.
Druhá situace byla jednoznačnější. Hrdina minulého týdne Traoré kolenem knockoutoval domácího Azize Kayonda, který po ráně do spánku upadl do bezvědomí. Intervence VAR přišla bleskově – Traoré šel s červenou kartou ze hřiště, zatímco ugandský obránce mířil do nemocnice. Dobrá zpráva? Někdy po 80. minutě se Kayondo vrátil na stadion, pozdravil spoluhráče i diváky, rozdával úsměvy. Naštěstí se nestalo nic vážného.
„Zatrnulo mi. Jsem strašně rád, že je Kayondo zdravý. Vyšetření dopadlo snad dobře, má trochu červené oko, ale bude snad v pořádku,“ ohlížel se Radoslav Kováč. „Tohle nechceme vidět,“ uznal Jarolím.
Lehce naivně hrající Karviné se pak zápas úplně rozpadl. V poločase prohrála 0:4 a po půli schytala kvůli střídajícímu Lukáši Maškovi kanára. Výsledné 0:6 je historicky nejvyšší porážkou Slezanů a zároveň děleným nejvyšším historickým vítězstvím Slovanu.
„Výsledek mluví jasně. Naše mentalita nebyla od začátku dobrá. Tak jsme si to pak vyžrali. V sestavě jsme oproti Liberci měli slabší články,“ hodnotil zklamaně Marek Jarolím.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|15
|9
|4
|2
|28:16
|31
|2
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|3
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|4
Olomouc
|15
|7
|5
|3
|16:8
|26
|5
Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|6
Liberec
|15
|6
|5
|4
|25:16
|23
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Teplice
|15
|2
|6
|7
|16:23
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Pardubice
|15
|2
|6
|7
|16:27
|12
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu