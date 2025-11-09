Tři červené v Olomouci. Trousil chválil Vašulína a sepsul Mahutu: Obrovská hovadina!
Dlouho to vypadalo, že Olomouci i Pardubicím vzaly síly pohárové zápasy. Hanákům ten vítězný čtvrteční v Arménii, Východočechům zase neúspěšné prodloužení s Baníkem. Když už Sigma i díky žolíkům přece jen směřovala k výhře 2:0, děly se věci. Bohužel takové, které k fotbalu nepatří... Domácí Artur Dolžnikov nakopl Ryana Mahutu, ten se po něm ohnal a chytil do kravaty. Byla z toho mela a dvě červené karty! „Nemůžeme to přejít,“ zlobil se kouč hostů Jan Trousil.
Čtvrtou domácí ztrátu Olomouc nakonec nepřipustila, ač k ní nebylo daleko. Výlet do Jerevanu jí vzal síly, ligové body však nakonec ne. Pomohla jí magická osmička. Osmou trefu oslavil nejlepší kanonýr soutěže Daniel Vašulín, osmé čisté konto celý tým, který po polovině základní části jen osmkrát inkasoval. „Je to perfektní reklama pro Sigmu,“ usmíval se její kouč Tomáš Janotka.
Zastavme se u Vašulína, hosta z Viktorie, jenž se jí v zimě může hodit, pokud odejde například Rafiu Durosinmi do zahraničí. Mladou Boleslav před týdnem sekl dvěma kusy, výborný výkon odvedl v Konferenční lize proti Noahu a vítěznou trefu zařídil i proti Pardubicím. Trenér Jan Trousil ho zná ze společného působení na západě Čech, defenzivu v čele se Simonem Bammensem na něj nachystal pečlivě, avšak stejně to nestačilo. Opět skóroval a ukázal, že se vším všudy – včetně toho, že je v reprezentační nominaci mezi náhradníky – navazuje na Jana Klimenta.
„Říkal jsem mu, že ho úplně nepoznávám. Najednou podle mě zrychlil, vyhrává devadesát procent soubojů zády k bráně a hlavně je obrovsky nebezpečný. Kluci ho několikrát fantasticky uhlídali, jednou jedinkrát se to nepodařilo. Holt Váša má fazonu, je vidět, že pro Olomouc a Tomáše Janotku je útočníkem číslo jedna. Věří si, splácí to. Znám ho, vím, jak pracuje a co fotbalu dává. Jsem rád za to, že se znovu dostává do pohody,“ pochválil bývalého svěřence Trousil.
Komu však kompliment fakt nesložil, byl levý bek Ryan Mahuta. Nikoli za výkon, ale za to, co předvedl v úplném závěru devítiminutového nastavení. S Arturem Dolžnikovem si nesedl hned po jeho nástupu na plac, provokovali se okamžitě. Avšak asi nikdo nečekal, že když bude záložník Sigmy Finovi utíkat a bude jím držen za dres, Dolžnikov ho ze vzteklosti nakopne – a Mahuta se po něm pak z otočky ožene, málem ho trefí do hlavy a nakonec drží v kravatě...
„Od Mahuty obrovská stupidita, kravina, hovadina, která nás připraví o jednoho z velice dobrých hráčů do defenzivy i ofenzivy. Tohle si nemůže dovolit nikdo, ať už má jakékoli postavení v týmu. Mahy je klidný hráč, asi tam něco mezi nimi probíhalo,“ říkal Trousil, jemuž vypadl i Louis Lurvink (rovněž za červenou kartu po ruce na brankové čáře) a Giannis-Fivos Botos se zlomeným nosem. Na marodce je také Vojtěch Sychra, Jan Řezníček, Divine Teah...
„Artur se nechal zbytečně vyprovokovat, nesmí si dovolit dohrávat takovou situaci. Seděl v kabině zmuchlaný jak šarpej, mrzí ho to, ale takové chování není akceptovatelné. Největší trest to bude pro něj, protože asi dostane distanc na několik zápasů,“ neobhajoval ani Janotka svého Dolžnikova.
Hanáky kromě 26 bodů těší i blížící se návrat dvou útočníků, Jásira Núra a Jana Klimenta. První už trénoval, reprezentační pauzu bude trávit v plnohodnotném režimu s týmem. „A u Klímiče to vypadá taky velice dobře,“ těšilo vítězného trenéra. Naopak s Pavlem Zifčákem, kapitánem třetiligového béčka a autora 11 branek v MSFL, Janotka nepočítá. „Myslím, že to nejlepší v lize už má za sebou. Není na ni fit a už to není téma ani pro něj. Jsem moc spokojen s jeho rolí v béčku.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|15
|9
|4
|2
|28:16
|31
|2
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|3
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|4
Olomouc
|15
|7
|5
|3
|16:8
|26
|5
Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|6
Liberec
|15
|6
|5
|4
|25:16
|23
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Teplice
|15
|2
|6
|7
|16:23
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Pardubice
|15
|2
|6
|7
|16:27
|12
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu