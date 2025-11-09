Předplatné

ONLINE: Sparta - Liberec 3:2. Druhý obrat v zápase, Hyka se štěstím vrátil Pražanům vedení

Hokejisté Sparty se radují ze vstřelené branky
Hokejisté Sparty se radují ze vstřelené brankyZdroj: ČTK / Deml Ondřej
Útočník Sparty Michal Vitouch soupeří o puk s Tomášem Filippim z Liberce
Liberecký útočník Jaromír Pérez se raduje z gólu proti Spartě
Sparťan Michael Špaček si hlídá puk před Bílým Tygrem Jaromírem Pérezem
Liberečtí hokejisté oslavují trefu Adama Najmana (uprostřed)
Sparťan Adam Raška v souboji o puk s Markem Zacharem z Liberce
Liberečtí Bílí Tygři slaví trefu Jaromíra Péreze (vpravo)
Gólman Sparty Jakub Kovář inkasuje branku
Jen několik hodin po konci reprezentační přestávky se vrací hokejová Tipsport extraliga. Sparta v předehrávce 35. kola nastupuje v O2 Areně proti Liberci. V duelu s Bílými Tygry by Pražané rádi navázali na sérii čtyř výher v řadě před pauzou. Nicméně oba týmy se ještě musí obejít bez svých hráčů, kteří reprezentovali na Finských hrách. ONLINE přenos z utkání sledujte od 18.30 na iSportu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec201231462:4443
2Plzeň201023545:3537
3Pardubice211022765:5036
4Sparta221021963:5335
5Mountfield20940754:4435
6Brno211013758:5635
7Č. Budějovice211011963:5733
8Olomouc211011948:5133
9Vítkovice21832859:5732
10Liberec20903849:5030
11K. Vary20812950:5428
12M. Boleslav216211241:5323
13Kladno215241047:6523
14Litvínov213111633:6812
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

