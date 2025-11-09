Kouč Colorada o své filozofii, inspiraci u Arsenalu či výchově mladých: Hráči musí přemýšlet sami
Colorado Avalanche, to je ofenzivní síla a dominance, rychlost přechodu přes střední pásmo, průniky do útočného pásma a rotace uvnitř, variabilita a dokonalost, přesilové hry. Nathan MacKinnon, Martin Nečas nebo Cale Makar. Někdo takový tým musí ukoučovat, vybalancovat přípravu na ledě a mimo led, sladit tým v obraně i v útoku. Jmenuje se Jared Bednar.
Je druhým nejdéle sloužícím hlavním trenérem v NHL, Avalanche koučuje už 9. sezonu. Je mu 53 let, vyhrál Stanley Cup, každoročním cílem je postup do play off a dojít co nejdál. Nelze spoléhat na to, že budete vyhrávat zápasy 7:6 nebo 5:4, to dobře ví i Bednar. Práce s týmem je náročná, vyžadující maximální úsilí a koncentraci, očekávání fanoušků je obrovské, tlak médií je neskutečný. Přesto si najde čas, aby se podělil o zkušenosti s dalšími, mladšími trenéry, které může inspirovat.
Jak pracujete na tom, jak tým zlepšit v obranné fázi, v obranných dovednostech?
„Zásadám obranného systému, útoku i speciálních situací, včetně přesilových her, musí rozumět všichni, kteří se pohybují v kabině nebo blízko ní. Nejen hráči, ale i celý podpůrný tým. Zapojuji celý trenérský tým, včetně dovednostních koučů, skautů. Oni už jsou se mnou dost dlouhou dobu na to, abychom všichni byli na stejné frekvenci. Těm nemusím vysvětlovat: Hele, já chci hrát ten a ten systém, ti a ti hráči se do toho systému hodí, nebo ne. Stejně tak jsou dobře informováni naši skauti.“
Takže podle vašeho systému hry vybíráte i hráče.
„Ano. Proto když chceme nějakého hráče získat během sezony a vzít ho k nám z jiného týmu, víme, že k nám, do našeho systému, rychle zapadne a že tím nenarušíme naši identitu. Jedná se o hráče, kteří jsou už etablováni v NHL. Na to máme tzv. profesionální skauty, kteří sledují jak NHL, tak farmářské týmy v AHL.“