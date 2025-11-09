SESTŘIH: Sparta - Teplice 2:2. Trápení i pískot pokračuje, Vydra zachránil jen bod
Zlobil se, byl zklamaný. Moc dobře věděl, na čem je. „Upřímně, nezasloužili jsme si vyhrát,“ řekl trenér Brian Priske. Spartě to drhne, není v pohodě. V neděli v ligovém utkání remizovala na domácím hřišti s Teplicemi po výsledku 2:2. „Chyběl nám hlad a touha po vítězství,“ zdůraznil dánský kouč. Letenští nejdou do reprezentační pauzy v ideálním rozpoložení.
Sparta vydala další díl seriálu, který mapuje její herní propad. Premiéru měl v polovině října na hřišti Slovácka (0:0), pokračování se událo v odpoledních hodinách na letenském stadionu.
Před utkáním s Teplicemi nad ním prolétly tři helikoptéry při příležitosti Zápasu cti. Byl to hukot, opravdu pořádný. Ale zároveň aspoň trochu podobný tomu, co se dělo po závěrečném hvizdu. Na sparťany se opět bučelo a pískalo. Z ochozů zazněl také pokřik: „Bojujte za Spartu.“
Trenér Brian Priske držel hráče v tradičním kolečku dlouho, gestikuloval rukama, promlouval k nim. A možná jim i připomněl, že vyhráli jediný z posledních sedmi zápasů. „Vždycky bojujeme za Spartu. To je bez debat,“ zdůraznil dánský kouč. „Ale tohle nestačí. Vždycky záleží na hladu, touze a vášni vyhrát. A to nám tentokrát chybělo,“ pokračoval.
Herní zlepšení přišlo aspoň ve druhé půli, byť Tepličtí díky úniku Matěje Radosty šli do vedení 2:1. Později srovnal střídající záložník Patrik Vydra, když se trefil hlavou po centru Lukáše Haraslína z přímého kopu.
Poté Priske nasadil na trávník dalšího ofenzivního hráče. Garang Kuol se postavil na pravou stranu. Zleva se pohyboval Haraslín, uprostřed Veljko Birmančevič a velmi blízko pod ním Albion Rrahmani, jenž nahradil Jana Kuchtu.
Birmančevič střílel doprostřed branky, Rrahmani akrobaticky otřel balon o hruď jednoho ze stoperů, Haraslín pokusem za hlavou vysoko minul. A pak Tepličtí přerušovali hru, gólman Matouš Trmal tahal čas.
„Hrálo nám to do karet, ale nešlo o záměr. Bylo důležité, že nepadl třetí gól,“ zmínil Radosta. „Sparťané měli drtivý tlak, ale kluci skákali do střel. Měli jsme i kousek štěstí,“ přidal trenér Zdenko Frťala.
Článek pokračuje pod infografikou.
Příčina další sparťanské ztráty vznikla už v první půli. Domácím byla připsána jediná střela na branku. Upřímně, z gólmanského pohledu patřila do kategorie méně výrazných. Kapitán Haraslín z kraje pokutového území nabízel balon spoluhráčům na případnou teč. První gól padl po rohovém kopu, který si pod tlakem Birmančeviče vstřelil do vlastní sítě Daniel Mareček.
Jinak byla Sparta bezzubá. Neměla nic, nefungovala jí ani výstavba hry. Příklad za všechny: Angelo Preciado se zastavil, přenesl hru na Jaroslava Zeleného. A přitom ho vyhnal o deset metrů dozadu. A když se dostal na balon Filip Panák, přešlapoval na místě a vymyslel nákop na Johna Mercada. Výsledek? Radosta až příliš snadno odvrátil možnou hrozbu.
„Nebyli jsme dostatečně kvalitní a odehráli jsme první poločas bez extra touhy vyhrát,“ poznamenal Priske. Důvod? „To je otázka, na kterou se ptám i sám sebe. A budu na ni hledat odpověď, to je moje práce,“ doplnil.
Zato Tepličtí byli od začátku zápasu organizovaní, a zároveň velmi nebezpeční. Hlavně díky standardním situacím a osobě Michala Bílka. Kapitán severočeského celku zahrál rohový kop, po němž sparťané udělali sérii chyb. Kaan Kairinen se nechytil s Denisem Halinským (autorem dvou asistencí), jehož prodloužení využil Dalibor Večerka, další stoper a současně ještě nedávno hráč letenského béčka. Chyběl u něj Zelený.
A přišly další centry z Bílkovy kopačky. První z nich (tentokrát z přímáku) špatně trefil osamocený Daniel Danihel, z druhého byl v šanci Mareček. „Ale bod je ve finále dobrý,“ podotkl Radosta. „Sparta nám nakonec ukázala kvalitu, zatlačila nás,“ uznal sportovně.
Přesto Letenští oproti startu této sezony výkonnostně propadli. Chybí jim jiskra, organizace. Priske má před sebou obrovskou výzvu – v reprezentační pauze musí najít příčiny propadu, jinak se z toho bude složitě hrabat ven. Rivalové v boji o titul sbírají body s mnohem větší úspěšností.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|15
|9
|4
|2
|28:16
|31
|2
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|3
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|4
Olomouc
|15
|7
|5
|3
|16:8
|26
|5
Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|6
Liberec
|15
|6
|5
|4
|25:16
|23
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Teplice
|15
|2
|6
|7
|16:23
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Pardubice
|15
|2
|6
|7
|16:27
|12
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu