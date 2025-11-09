Předplatné

NHL ONLINE: Nečas hraje proti Hronkovi, Dostál čelí Winnipegu. Do akce jde i Klapka

Hokejisté Colorada se radují z gólu i s Martinem Nečasem
Hokejisté Colorada se radují z gólu i s Martinem NečasemZdroj: ČTK / AP / Jason Franson
Český gólman Lukáš Dostál dokáže excelovat i přes stále mizernou obranu Ducks
Adam Klapka proti Montrealu poprvé v aktuální sezoně skóroval
Martin Nečas oslavuje gól parťáka z Colorada Cala Makara
Lukáš Dostál proti Floridě zazářil
Martin podepsal fantastickou smlouvu.
Lukáš Dostál 32 zákroky pomohl Anaheimu k výhře 4:1 nad New Jersey
Český obr Adam Klapka v úvodním duelu nové sezony NHL
Národní hokejová liga se s víkendem loučí porcí osmi zápasů, ve kterých nechybí i čeští hráči. Martin Nečas se s Coloradem představuje ve Vancouveru, kde mu čelí obránce Filip Hronek. Lukáš Dostál v brance Anaheimu chytá proti Winnipegu. Nastoupit by měl i gólman Vítek Vaněček za Utah do duelu v Ottawě. Adam Klapka bojuje v barvách Calgary na ledě Minnesoty. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Montreal15552357:4722
2Devils15830452:4422
3Pittsburgh16903455:4521
4Carolina14730454:3820
5Boston17640757:5620
6Tampa15622546:4118
7Flyers15442543:3918
8Detroit15630645:4618
9Toronto15621655:5517
10Ottawa15433553:5617
11Islanders15702650:5116
12Rangers16522735:4016
13Washington15611742:3815
14Florida15611740:4615
15Columbus14520744:4514
16Buffalo15414641:4914
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado15905159:3823
    2Anaheim14731359:4521
    3Dallas15623447:5019
    4Winnipeg14810546:3518
    5Vegas14614346:4218
    6Utah15630649:4618
    7Seattle Kraken14434338:4218
    8Chicago15613548:4017
    9San Jose16433653:5617
    10Kings15334542:4916
    10Vancouver16440846:5316
    12Edmonton16424647:5716
    13Minnesota16423748:5715
    14Nashville17414844:5914
    15St. Louis16503844:6313
    16Calgary163121036:5310

