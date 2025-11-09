Předplatné

ONLINE: Plzeň - Slavia 1:3. Hosté zvyšují náskok, ve vápně se prosadil Chaloupek

Štěpán Chaloupek vstřelil v Plzni třetí gól Slavie
Štěpán Chaloupek vstřelil v Plzni třetí gól SlavieZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Lukáš Červ v emotivní diskuzi se slávisty
Tomáš Chorý vrátil Slavii v Plzni vedení
Jindřich Staněk v Plzni inkasoval laciný gól
Tomáš Ladra slaví gól proti Slavii
Slávistická radost po trefě Tomáše Chorého
Zápas Plzeň - Slavia byl v úvodu přerušen kvůli pyrotechnice
Zápas Plzeň - Slavia byl v úvodu přerušen kvůli pyrotechnice
Fotbalová Chance Liga se před reprezentační přestávkou loučí tím nejlepším z 15. kola. Plzeň na svém hřišti od 18.30 čelí mistrovské Slavii. Souboj tradičních soupeřů ve večerním šlágru ještě zvyšuje na rivalitě duel ambiciózních trenérů. Martin Hyský se jako kouč Viktorie poprvé pokouší porazit Jindřicha Trpišovského. Bude úspěšný? Do brány Slavie se poprvé od konce září vrací Jindřich Staněk. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1594228:1631
2Jablonec1594220:1131
3Slavia1486024:830
4Olomouc1575316:826
5Plzeň1474325:1425
6Liberec1565425:1623
7Hr. Králové1565424:2023
8Zlín1565419:1623
9Karviná1571724:2622
10Bohemians1554613:1619
11Ml. Boleslav1534821:3513
12Teplice1526716:2312
13Dukla1526710:1912
14Pardubice1526716:2712
15Baník152498:1910
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

