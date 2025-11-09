ONLINE: Plzeň - Slavia 1:3. Hosté zvyšují náskok, ve vápně se prosadil Chaloupek
Fotbalová Chance Liga se před reprezentační přestávkou loučí tím nejlepším z 15. kola. Plzeň na svém hřišti od 18.30 čelí mistrovské Slavii. Souboj tradičních soupeřů ve večerním šlágru ještě zvyšuje na rivalitě duel ambiciózních trenérů. Martin Hyský se jako kouč Viktorie poprvé pokouší porazit Jindřicha Trpišovského. Bude úspěšný? Do brány Slavie se poprvé od konce září vrací Jindřich Staněk. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|15
|9
|4
|2
|28:16
|31
|2
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|3
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|4
Olomouc
|15
|7
|5
|3
|16:8
|26
|5
Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|6
Liberec
|15
|6
|5
|4
|25:16
|23
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Teplice
|15
|2
|6
|7
|16:23
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Pardubice
|15
|2
|6
|7
|16:27
|12
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu