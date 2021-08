EuroBasket v O2 areně: šance stát se legendou, Palyza přirovnal k tenisu

Měl by to být absolutní vrchol současné basketbalové generace. S takovými ambicemi vzhlížejí reprezentanti k evropskému šampionátu, jehož spolupořadatelem bude v září příštího roku i Česká republika. „Nebudeme za outsidera,“ uvědomuje si kouč Ronen Ginzburg. „Budeme připraveni udělat úspěch, na který se nezapomene,“ věří křídelník Lukáš Palyza.

Basketbalová reprezentace se po náročném létě se dvěma vrcholy v podobně olympijské kvalifikace v Kanadě a Hrách v Japonsku znovu sejde před startem bojů o mistrovství světa 2023. Hlavní myšlenky se však upírají k EuroBasketu 2022 a základní skupině hrané v pražské O2 areně.

„Doufám, že se nám vyhnou zranění a podaří se nám udržet tým, který jsme měli na olympijských hrách. To by byl skvělý předpoklad k úspěchu,“ hlásí trenér národního týmu Ronen Ginzburg.

Turnaj vyvrcholí vyřazovací fází v Berlíně, i tak si čeští fanoušci mohou užít spoustu kvalitního basketbalu. Reprezentace narazí v základní skupině D na Srbsko, Polsko, Finsko, Izrael a Nizozemsko. „Je to událost, která tady dlouho nebyla a zase dlouho nebude. Některé divácky povedené zápasy už byly třeba v Pardubicích, ale O2 arena a Praha je trošku něco jiného. Všichni to vnímají jako vyústění těchto úspěšných výsledků a vrchol naší generace,“ říká Lukáš Palyza.

Basketbalová reprezentace by se již měla zbavit nálepky turnajového outsidera, kterou na řadě akcí dostávala. „V roce 2019 jsme byli šestí na MS a teď jsme skončili devátí na olympiádě. Co se týče mezinárodních zápasů, nejsme už pár let outsiderem. Pokud máme kompletní tým bez zdravotních potíží, můžeme kromě USA porazit snad všechny,“ prohlašuje Ginzburg.

KVALIFIKACE MS 2023 Los: přelom srpna a září 2021 Kvalifikační okno v roce 2021: 21. 11.–28. 11. Kvalifikační okna v roce 2022: 21. 2.–1. 3., 27. 6.–5. 7., 22. 8.–30. 8. (2. část kvalifikace)

I když účast na MS v Číně nebo Hrách byla pro řadu hráčů splněným snem, zápasy na domácí půdě mohou tyto zážitky ještě předčít. „Všichni hráči to mají v hlavách, všichni se na to těší a udělají maximum pro to, aby měli povedené sezony v klubech a byli v co nejlepší formě a pohodě. Aby pro národní tým příští léto odvedli úplné maximum,“ věří Palyza.

Za rok by mohla metropoli zachvátit basketbalová horečka. „Česká republika není země basketbalu zaslíbená, máme tady jiné více oblíbené sporty. Ale jsme potěšení a vážíme si toho, že jsme schopni hrát na takové úrovni a překvapit výsledky, které národ trochu poblázní. Podařilo se basket přiblížit normálním lidem, aby si jej trošku zamilovali. Když vidíme, jaké ohlasy má naše účast na MS v Číně a na olympiádě, tak je to velký příslib,“ doufá Palyza. „Snad budou lidé dál natěšeni a na výsledky nezapomenou. Příští léto jim budeme moct zprostředkovat další příjemné zážitky na vlastní oči.“

Tým je dle slov Palyzy připraven na vysoká očekávání veřejnosti. „Máme mix hráčů, kteří jsou charakterově velmi vyspělí. Většina jsme v nejlepších basketbalových letech, co se týče zkušeností, vyzrálosti a herních dovedností. Každý z nás má v klubu dobrou roli, máme kontakt s evropským basketbalem a někteří i s tím nejvyšším – jako Honza Veselý v Eurolize a Tomáš Satoranský v NBA,“ líčí Palyza, člen mistrovského Nymburku. „Věřím tomu, že budeme připravení udělat úspěch, na který se bude vzpomínat.“

Uspět v zápasech na domácí půdě před plnými tribunami jsou dle Palyzy klíčem k tomu, jak se stát takříkajíc nesmrtelným. „Dá se to srovnat třeba s tenisem. Můžete dokázat neuvěřitelné v zahraničí na velkých turnajích, ale to, že vyprodáte domácí arénu a zvednete pohár před domácím publikem v červeno-bílo-modrém, je něco, co z vás může udělat legendu. Na to lidi nezapomenou,“ vzpomíná Palyza na slavné triumfy tenisových týmů v O2 areně. Příští rok by mohli převzít štafetu basketbalisté. „Je to vrchol a kdo ví, kdy budeme v domácím prostředí podobnou akci pořádat nebo spolupořádat,“ uvědomuje si jednatřicetiletý rodák z Ostravy. A podobně hovoří i kouč Ginzburg. „Říkám vám, kupte si určitě lístek. Bude to velký rok. Můžeme dokázat něco velkého,“ dodává dobře naladěný trenér.

Vstupenky na EuroBasket 2022 půjdou do prodeje na začátku listopadu, registrovaní členové v akci Česko dribluje si je ale budou moci zakoupit už v průběhu října.

EUROBASKET 2022 Termín: 1. – 18. září 2022 Počet účastníků: 24 Pořadatelské státy: ČESKO, Gruzie, Itálie, Německo Pořadatelská města: Berlín, Kolín, Milán, PRAHA, Tbilisi Soupeři Česka ve skupině D: Srbsko, Polsko, Finsko, Izrael, Nizozemsko Harmonogram: každý hrací den v termínu od 2. do 8. září 2022 se v O2 areně uskuteční tři duely (celkem 15 zápasů) Vstupenky: prodej bude zahájen v listopadu, cenové rozmezí na jeden zápas činí 490 – 1490 korun, jednodenní vstupenky budou k dispozici od 1470 korun, „celoskupinová“ vstupenka na všech 15 zápasů v O2 areně vyjde od 7350 korun