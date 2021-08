Pravda o basketbalistech: Před LOH tři hráči pozitivní, v Tokiu karanténa

Vyšla najevo realita, s níž se musel před OH i během turnaje v Tokiu potýkat český basketbalový tým. Po kvalifikaci v Kanadě vyšly pozitivní testy na COVID Blaku Schilbovi, Jaromíru Bohačíkovi a Jakubu Šiřinovi. Nakonec všichni do Tokia odletěli, ale přímo na místě po zápase s Íránem musel kvůli pozitivnímu testu Schilba tým do karantény. „Naším cílem nebylo cokoli tajit,“ uvedl manažer týmu Michal Šob, který se o všech problémech otevřeně rozpovídal.

Trenér Ronen Ginzburg si v Super Areně v Saitamě po zápase s Francií sednul na židli v místnosti pro tiskovky a tiše pronesl: „Máme problémy, o kterých nikdo neví. Nemohli jsme trénovat.“ Tehdy to byla záhada. Teď je však jasné, že šlo o vrchol dlouhé covidové kauzy, s kterou během olympiády bojoval český basketbalový tým. Manažer Michal Šob teď všechno vysvětlil.

Co přesně se přihodilo?

„Po návratu z olympijské kvalifikace se nám úplně nevyhnula epizoda s covidem. Když jsme se vrátili z Kanady, po příletu byli všichni testováni. U některých členů realizačního týnu a hráčů se objevila pozitivita. Po prvním záchytu jsme začali jednat a byla zahájena kooperace s hygienou a olympijským výborem.“

Můžete potvrdit, kdo z hráčů byl pozitivní?

„Mám souhlas všech třech pozitivních hráčů. Byli to Blake Schilb, Jaromír Bohačík a Jakub Šiřina. Je to i vysvětlení, proč tito hráči odlétali do Tokia později. Výsledky poukazovaly na to, že se některý z hráčů mohl nakazit v zápase s Urugayí. Už v Kanadě šli někteří hráči uruguayského týmu do izolace. Zdroj nákazy mohl být v tomto směru.“

Co se dělo dál?

„Ti dotyční, kteří byli po návratu pozitivní, šli do izolace, ostatní členové týmu do karantény. V koordinaci s hygienickou stanicí a s jejím svolením tým zahájil přípravu v rámci speciálních opatření a ve zpřísněném režimu.“

Připomeňte, jak probíhal…

„Když se sešli, hráči absolvovali antigenní vyšetření, pak šli na hotel, pak absolvovali další PCR test. Byli na samotkách, až když měli výsledky, vpustili jsme je do tréninkového procesu. To byl důvod, proč odlétali do Tokia na vícero částí.“

V jakém stavu byli hráči v okamžiku odletu?

„Bylo uplatněno pravidlo, že do Tokia nemůže odlétat nikdo, kdo by náznakem mohl být ohrožením pro zbytek výpravy. Do Tokia neodletěl nikdo, kdo by neměl povolení od lékařského štábu i hygieny. Hráči se uzdravili, byli negativní. Chtěli jsme mít jistou, že jsou zdraví i po sportovní stránce. Šlo o to, jak organismus zareaguje na ten vir, jestli budou ve stoprocentní kondici, aby zvládli zátěž olympiády, časový posun. Do poslední chvíle jsme hráče testovali, pracovali jsme s dvěma dějovými linkami. Část týmu odletěla do Tokia, část byla testovaná v České republice a podle toho byla dělaná nominace.“

Ven se dostaly jen informace o nejasných výsledcích testů…

„Naším cílem určitě nebylo cokoli tajit. My jsme nechtěli narušovat tréninkovou přípravu na olympijské hry, soustředit se jen na sport a zároveň nedostávat pod tlak hráče. Po obrovské euforii, že pojedou na olympijské hry, se jim sen trošičku rozplynul. Nakonec z týmu, co byl v Kanadě, odletěli na olympijské hry kromě Patricka Samoury všichni.“

O jakém problému mluvil trenér Ginzburg přímo na olympiádě po zápase s Francií?

„Po utkání s Íránem u Blakea Schilba vyšel pozitivní antigenní test. Celý tým byl z logiky věci definován jako blízký kontakt a šel do karantény. Kartanténa trvala jeden a půl dne. Hráči byli zavření na malých pokojích bez možnosti pohybu, natož tréninku. Blake byl retestován PCR testem, i ten vyšel pozitivní.“

Nakonec ale proti Francii mohl nastoupit…

„V rámci historie jsme neměli obavu, že by nadále vycházel pozitivní. My jsme měli stoprocentní jistotu, že odlétal negativní a neinfekční. Před tím antigenen po Íránu měl sedm negativních testů. Spíš to byla nepříjemná situace v rámci sportu. I Jaromír Bohačík, který s ním byl na pokoji, se ukázal negativní. Bohužel Blakeův test byl pozitivní. V tu chvíli začala neuvěřitelná japonská mašinérie.“

V čem spočívala?

„Oni ho odveleli do izolace, do neslavně známého hotelu. Věděli jsme, že pozitivní není, spíš jsme se báli, aby se nestal pozitivní tam. Svolávali je do jídelny na krátkou chvíli, podle Blakea doslova bojovali o vodu a jídlo. Japonci nebyli v rámci protokolu na takovou situaci připraveni. Všechno se vleklo, nicméně ten den, kdy tohle nastalo, kdy jsme měli informaci o pozitivním antigenu, šel celý tým do karantény.“

Zkoumali jste, jak mohl být Schilb pozitivní, když měl předtím testy už negativní?

„Důvod byl ten, že přilítal v den zahájen Her, následně hrál v rychlém sledu zápas s Íránem. Připisuje to tomu, že se po prodělané nemoci a zápasu s Íránem objevily zbytky viru, kdy tělo vykazovalo pozitivitu. Mám vyjádření epidemiologa Jiřího Berana, který nám řekl, že dle hodnot výsledku testů se může jednat o zbytky infekce z České republiky. Japonci uznali, že je Blake neinfeční a nepředstavuje žádné riziko. Po zbytek Her měli všichni testy negativní.“

Co prožívali ostatní hráči v momentě, kdy byl Schilb v izolaci?

„V momentě, kdy vyšel test pozitivní, nikdo se nedostal do kontaktu s nikým z výpravy. Na jeden a půl dne se dostali do karantény. I jídlo si museli objednávat mimo vesnici. Takhle to vypadá, že jeden a půl dne není dlouhá doba, ale když máte dvoumetrové kluky na šesti metrech čtverečních bez možnosti regenerace, situace nebyla fyzicky ani psychicky jednoduchá. To je i důvod, proč trenér Ginzburg mluvil po utkání s Francií o tom, že nebyly ideální tréninkové podmínky. Tým přišel o dva tréninky, v tu chvíli jsme nemohli mít ani video. Zaplaťpánbůh se kluci semkli a utkání s Francií zvládli se zvednutou hlavou.“

Jak se situace vyřešila?

„Až po několika urgencích organizátoři otestovali zbytek týmu, který byl samozřejmě negativní. Japonci nebyli schopní odpovědět, co se bude dít dál. Za velké pomoci (šéfa mise) Martina Doktora nám bylo umožněno trénovat. Japonci řekli, že se musíme na trénink dopravit sami. Což nedává smysl, když jste v bublině. Martin Doktor a jeho tým nás na trénink dopravil individuálně auty. V průběhu tréninku jsme obdrželi výsledek testu Blakea Schilba, který byl negativní.“