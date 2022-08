EuroBasket: sen o obřím úspěchu. Trojí zkušenost z NBA, řeší se i posila z USA

Před pár týdny byl za nečekanou hvězdu, když osmnácti body pomohl ke klíčovému kvalifikačnímu vítězství v Litvě. Tomáš Kyzlink v úterý nastupuje znovu do práce a má před sebou ještě šťavnatější zážitek.

V úterý se sejde s parťáky z reprezentace na soustředění v Mariánských Lázních, kde na startu přípravy na evropský šampionát s českou stopou budou hned tři české superhvězdy.

„Se třemi najednou jsem ještě nehrál. Měl jsem možnost si zahrát na Euru se Satym, s Honzou Veselým v přípravných zápasech. Zahrát si se třemi najednou je unikátní příležitost,“ líčí Kyzlink.

Měsíc před historickým šampionátem se základní skupinou v libeňské areně se český basketbal nachází ve velmi příhodné situaci. Kouč Ronen Ginzburg má pod rukou tým otřískaný několika úspěšnými taženími na globální scéně. Před třemi roky s ním dosáhnul přelomového šestého místa na MS v Číně, vloni s mužstvem oslabeným covidem bojoval na olympiádě v Tokiu. Teď ale výjimečnou generaci čeká vrchol, protože se cestou za úspěchem může ukázat doma.

Česká nominace Pivoti: Jan Veselý, Patrik Auda, Ondřej Balvín, Martin Kříž, Martin Peterka. Křídla: Jaromír Bohačík, Vojtěch Hruban, David Jelínek, Vít Krejčí, Tomáš Kyzlink, Lukáš Palyza. Rozehrávači: Tomáš Satoranský, Viktor Půlpán, Ondřej Sehnal, Tomáš Vyoral. Pozn.: Z patnáctičlenného výběru se na ME dostane dvanáctka

„Nevím, jestli je to nejsilnější tým v historii, ale za posledních pár let to na papíře nejsilnější tým je. Jsem rád, že všichni přijeli, aby reprezentovali svou zem,“ pochvaluje si Ginzburg. „Máme třicet dní do prvního zápasu. Doufám, že se nám vyhnou zranění. Pokud budeme mít všechny hráče k dispozici, můžeme dokázat něco pěkného. O tlaku víme, ale naši hráči nejsou žádní nováčci. Musíme prostě přijít na hřiště a ukázat to tam.“

V Mariánských Lázních se v úterý sejde patnáctičlenný tým, v němž se oproti poslednímu reprezentačnímu oknu ke kapitánovi Tomáši Satoranského přidají další dvě opory – euroligová superstar Jan Veselý a v současnosti jediný český hráč v NBA Vít Krejčí.

Během srpna tým utuží dva přípravné turnaje v Pardubicích a v Hamburku. Je možné, že se k mužstvu připojí ještě zámořská posila. Mluví se o Jamesu Karnikovi z univerzity v Bostonu.

„Naše dlouhodobá vize je snažit se zapojit do národního týmu hráče s českými kořeny, jednáme o více jménech,“ uvedl manažer týmu Michal Šob.

EuroBasket se blíží. Podívejte se, jak herec Trojan oblafnul Welsche Video se připravuje ...

Generálkou na evropský šampionát pak budou dva ostré zápasy druhé fáze kvalifikace o postup na mistrovství světa – ve Francii a doma s Maďarskem.

„Na tyhle dva zápasy se těším. Samozřejmě je nebereme jako přípravu, uděláme všechno proto, abychom uspěli,“ plánuje Ginzburg. „Francouzi jsou nejlepší v Evropě a jsou jeden z nejlepších týmů na světě. Nebude to jednoduché. Aspoň jedno vítězství potřebujeme, abychom zůstali v boji o postup. Je dobré, že tyhle zápasy před mistrovství Evropy hrajeme.“

„Bylo by krásné jet do Francie a porazit ji jako Litvu o patnáct,“ směje se Kyzlink. „Víme, že to bude těžký zápas. Ale tahle generace ukázala, že se může popasovat s jakýmkoli soupeřem. Proč nesnít ve velkém?“

V pražské základní skupině čekají Čechy zápasy s Polskem, Srbskem, Nizozemskem, Finskem a Izraelem. Nejlepší čtyři postoupí do play off, které se bude hrát v Berlíně.

„Vidíme po Praze reklamy, billboardy, na tramvajích potisky. Je to skvělá událost pro celý český basketbal. Spíš než napětí cítím radost a natěšenost,“ říká Kyzlink. „Je to vyústění generace, která tady nebyla. Může z toho být velký úspěch.“