53 otázek pro Satyho: Trapas, sázka o polévku a hláška z Homolkových

Jágrův malíček na MS 2005 – a teď kotník Tomáše Satoranského před EuroBasketem 2022. Už dlouho nebyl zdravotní stav české sportovní hvězdy tak pečlivě sledován. Bude lídr basketbalové reprezentace připraven k zápasům základní skupiny evropského šampionátu před domácím publikem? V jakém stavu? A kolik zvládne minut? Satoranský ještě před svým zraněním pohotově odpovídal na 53 rychlých otázek serveru iSport.cz – a prozradil na sebe věci, které ještě nikde nezazněly. Jaký se mu „podařil“ největší trapas na palubovce? Proč se sázel o co nejrychlejší konzumaci horké polévky? Proč nosí v reprezentaci dres s číslem 8? Sleduje své statistiky? A kdo by ho měl hrát ve filmu?

Došlo ale i na basketbalová témata – jedním z nich je i návrat Tomáše Satoranského z NBA na evropské palubovky. „Feedback fanoušků Barcelony po mém podpisu byl neuvěřitelný. A na spolupráci s Honzou Veselým se strašně těším,“ říká staronová posila katalánského velkoklubu. „A jestli cítím lítost, že už nejsem v NBA? Jsem zastáncem toho, že sportovec by během své kariéry neměl moc dlouho přemýšlet nad tím, co měl udělat jinak. Vždycky, když jsem se nějak rozhodl, tak už jsem se díval jen dopředu. A bylo to tak správně. Nemám výčitky, že jsem nezůstal v NBA.“

