Satoranský v boji o vše zářil: Zavřel pusu kritikům. Kouč: To jsem neviděl

Poslední vteřiny zápasu dodribloval u půlící čáry. Na tváři výraz divokého štěstí, v žilách mu musel pumpovat adrenalin. Lídr svoji družinu nenechal padnout. Tohle byl ten starý Sato, na kterého se čekalo celý turnaj.

„Všichni, kdo to dneska viděli, musí smeknout. Saty je člověk, který si do turnaje přál obrovsky nastoupit. A nakonec poslední zápas předvedl to, co od něj lidi čekali a nedostali v předchozích zápasech. Dneska zavřel všem, kteří ho kritizovali a říkali, že by neměl hrát, pusu,“ líčil Martin Kříž, s nímž jedním dechem souhlasil i kouč Ginzburg. „Jsem 45 let u basketbalu, ale neviděl jsem hráče, který by nastupoval s takovým druhem zranění a chtěl tolik vyhrát. Sato je příkladem pro děti, ale i pro ostatní hráče, jakým je profesionálem. To, co přinesl týmu, je víc než body a asistence.“

Byl to emotivní večer pro český výběr. Nejen, že hrál za trenéra Ginzburga, který vedl českou partu proti své rodné zemi a nakonec ji vyřadil z EuroBasketu. Tým také nastoupil s černými páskami na dresech, neboť ve středu přišel o blízkého člena rodiny jeden z mužů v realizačním týmu. „Hráli jsme pro trenéra i jednoho blízkého člověka v našem týmu, který ztratil blízkého příbuzného. Tuhle výhru bychom mu chtěli věnovat,“ prohlásil dojatý Kříž.

V neděli v Berlíně může tažení pokračovat proti nejlepšímu střelci šampionátu Giannisi Antetokounmpovi a jeho neporaženému Řecku. Hvězda NBA zatím průměruje 29,5 bodu na zápas, ale ve čtvrtečním duelu s Estonskem si lehce podvrkla kotník a nedohrála. Podle Řeků však nejde o nic vážného.

EuroBasket: Král Sato? Neskutečné, famózní, hluboká poklona. Bez lásky nedokážete nic Video se připravuje ...

Bod zlomu: Poločasová idylka a náskok 16 bodů vzal po obrátce za své. Obrana polevila, v útoku na nějaký čas přestaly padat trojky. A když naopak Deni Avdija na startu poslední čtvrtiny trefil tu svou, zbyly z vedení poslední dva body. Krizovka, poplach! V tuhle chvíli vystoupili ti nejzkušenější. Tomáš Satoranský trefil svou třetí trojku zápasu, Jan Veselý zapsal koš, Vojtěch Hruban dal dvě tříbodové střely a navrch ještě jednu těžkou z bedny. Míč za tři prosvištěl obroučkou i z ruky svátečního střelce Martina Kříže. Klíčovou tříminutovou sekvenci vyhráli Češi 16:3, když trefili šest velkých střel za sebou. Satoranský během ní zapsal tři asistence a Hruban 8 bodů. Soupeř se už nedostal blíž než na 6 bodů.

Statistika zápasu: Tohle nebude o talentu, ale o vůli, vědělo se před mačem, pátým v sedmi dnech, kdy už se únava musela kupit. A doskakování, to je spolehlivá statistika toho, s jakým nasazením se ten který tým bije o míč. Česko rozdrtilo v malé sestavě hrající Izrael na doskoky 43:29, z toho 13 odražených míčů urvali borci v útoku. A druhé klíčové číslo – střelba trojek. Český tým neměl v zápase o všechno roztřesené ruce – proměnil 13 z 23 trojkových pokusů, což je kosmických 57 procent úspěšnosti. Izraelci dali jen 9 z 30 střel za tři…

Hráč zápasu: Tomáš Satoranský. Co říct na výkon borce, jenž by měl být za normálních okolností na marodce? Je to frajer. Za předešlých 43 minut na turnaji dal pouhé dva body, když byl ale jeho tým zády ke zdi, postaral se o to, aby nepadnul. Odehrál skoro 33 minut, dal 14 bodů, doskočil 8 míčů a jedenáctkrát asistoval. Tenhle zápas se přidá k jeho legendárním v národním dresu. Pro tohle rehabilitoval jak šílený, aby ho zraněný pravý kotník pustil do hry a on mohl zakusit takový zážitek v O2 areně.

Vlastními slovy - Ronen Ginzburg: „Začali jsme skvěle, ale hráli jsme proti silnému soupeři se skvělým trenérem. Jsem šťastný, že jsme ukázali lví srdce a zvládli to. Není tajemstvím, že jsme do turnaje vstoupili s řadou zranění a měli jsme problémy. Ale šli jsme all in a vyšlo to. V minulosti jsme už zvládli pár zázraků... Je to skvělé pro český basketbal, že jsme postoupili ze skupiny.“

Vojtěch Hruban: „Víme, že se od nás čekalo víc než postup ze čtvrtého místa, ale šli jsme do toho ve složité situaci. Bez Satyho, se spoustou hráčů napůl zraněných. Neměli jsme dobré výsledky, příprava byla strašně rozbitá. Jsme rádi, že jsme se dokázali rozloučit touto výhrou. Sato udělal všechno pro to, aby mohl nastoupit na palubovku, ukázal srdce. Je neuvěřitelné, jak dokáže být stále pozitivní, jaký má vliv na tým, i když skáče jen po jedné noze. Kdybych měl klobouk, smeknu jej.“

Martin Kříž: „Heslo rvi se jako lev, které nám v předchozích zápasech trošku chybělo, jsme ukázali. Tentokrát jsme se rvali jako lvi. Mám obrovskou radost, dokázali jsme postoupit za situace, když už jsme byli docela dole. Trefili jsme dost trojek, chtěli jsme hrát agresivní obranu. I když to nebylo úplně stoprocentní, tak 77 obdržených bodů je lepší než v předchozích zápasech.“