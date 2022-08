Frustrovaný obr Balvín po generálce: To je tragikomedie, jsme v rozkladu

V roli jasného favorita jste ztratili zápas s Maďary, kteří jsou braní za jeden z nejslabších týmů blížícího se Eurobasketu. Jak porážku koušete?

„Těžko se nachází slova. Mám jich pár, která ale nemůžu říct. Upřímně to je z naší strany zatím trochu tragikomedie. Za první poločas dostaneme zase skoro padesát bodů, ve druhém bráníme o dost líp, ale prostě tomu chybí koncept. Na to, že by Eurobasket měl být náš vrchol, to zatím nevypadá. Jsme v rozkladu. Tak to prostě je.“

Nemluví z vás frustrace? Tragikomedie je hodně přísný výraz…

„Měl bych i jiný slova, ale tohle jediný je publikovatelný. Řekněme si to upřímně: jsme tým, který spolu rostl, a vytvořili jsme si auru favoritů tím, jak se prezentujeme poslední roky. A teď všichni vidí, že nejsme tým jako dřív, který bojoval loni na olympiádě a byl šestý na mistrovství světa. Ztratili jsme naši tvář. Můžeme se do toho dostat, když budeme chtít, ale musíme začít s našimi základy. Nemá smysl si lhát, nalijme si pohár čistého vína. Potřebujeme si sednout a říct si, co je špatně. Už máme jen čtyři tréninky na to, abychom se nějak vrátili k základům.“

Co je tedy špatně v obraně, která nefunguje?

„Nedorozumění. Chybí nám koncept. Všichni se známe z nároďáku léta, ale v klubu má každý jiný systém obrany. A nejsme na stejné vlně, to je ten problém.“

Na to, abyste se na ni dostali, jste měli ale šest posledních zápasů přípravy.

„Mělo to stačit, ale je vidět, že nestačilo. Ono je to fakt hodně způsobené zraněními, chybí nám motor typu Víti (Krejčího), vůdcovství Tomáše ( Satoranského ), anebo tvrdá ruka Jardy Bohačíka. Dřív jsme neměli takové problémy, když některý hráč chyběl, ale tenhle rok se to ukazuje.“

Útok se zdá až příliš statický. Máte stejný pocit?

„Jak kdy. Stalo se to na konci poločasu. Místo toho, abychom šli do šatny s náskokem dva tři body, ztratíme míč, dostaneme koš s faulem a těžké střely. Bylo to způsobené tím, že jsme staticky driblovali, chtěli hrát jeden na jednoho. Měli bychom se vrátit k tomu, co nám funguje, výhoz po nájezdu, pick and roll, jednoduchá, efektivní a rychlá hra. Když to děláme, fungujeme skvěle. Když ne, tak je to problém.“

Co se dá s krizí za pět dnů, které chybí do startu EuroBasketu, dělat?

„Ideální by bylo, kdybychom byli všichni zdravotně v pořádku. Kdyby tomu tak bylo už teď, tak tady nestojím se sklopenou hlavou. Kdybychom vyhráli, nabudilo by nás to. Teď je to spíš jako kop do žeber. Musíme se vrátit k základům, které děláme na nároďáku už iks let a ke hře, která nás vždycky zdobila. Samozřejmě jsme starší, nemůžeme hrát automaticky run and gun (rychlý přechod do útoku) jako dřív, ale musíme nějak fungovat a rozhazovat si míč. Jak začneme hrát staticky a někdo drží míč, nefunguje to. Musíme se vrátit k týmovosti, která nás vždycky zdobila.“

Věříte, že je to jen o mentálním nastavení? Přijde velký turnaj a projev se změní…

„Doufám, že jo. Měli jsme přípravy, kdy jsme nehráli dobře, ale pak přišel turnaj a hráli jsme úplně jinak. Ale teď je to prostě jiný tím, že máme pořád nekompletní sestavu a důležité hráče zraněné. Je to těžké. Není to tak, že třeba Jarda nebo Víťa, když se k nám připojí, budou mít rytmus. Nějakou chvilku jim bude trvat, než se do toho dostanou. A tu my bohužel nemáme.“

Jaká komplikace je porážka z pohledu kvalifikace o MS? S touhle výhrou se počítalo. Místo toho jste s bilancí 3:5 u dna tabulky.

„Hodně velká, nebudeme si nic nalhávat. Tenhle zápas jsme měli zvládnout, nezvládli jsme ho. Teď se od toho ale musíme odprosit, vyčistit si hlavu a připravit se na to, co přijde. Což by měl být náš vrchol.“

Jste Severočech, jak se vám hrálo v Chomutově, kde přišlo 3600 diváků?

„Byl jsem příjemně překvapený, tím fanouškům děkuju za podporu a omlouvám se za to, jak to dopadlo. Atmosféru jsem si užil, v menší hale byla lepší, to je poznat. Hrozně moc děkuju za podporu a doufám, že na EuroBasketu jim vrátíme to, co si zaslouží.“