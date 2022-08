EuroBasket není „Eurohokej“, osmička by byla skvělá, říká sázkařský expert

Ve čtvrtek 1. září se rozjede Eurobasket. Šampionát mužů přitahuje nebývalou pozornost českých fanoušků a sázkařů. Jednu z nejvýznamnějších sportovních událostí roku totiž hostí i Praha. Turnaj prožívá také TIPER. Legenda sázkařské komunity Tipsportu má k ME co říct. Dlouhé roky platí za basketbalového experta. Na světových palubovkách se vyzná. Svůj přehled se nyní pokusí přetavit v úspěšné sázky na Eurobasketu.

Česko narazí v základní části na Polsko, Srbsko, Nizozemsko, Finsko a Izrael. Do osmifinále rovnou postoupí nejlepší čtyři týmy. Na jaké příčce se český nároďák umístí?

„Po povedené přípravě proti Chorvatsku jsem považoval úvodní střet s Polskem za klíčový v boji o druhou pozici ve skupině. Vzhledem ke zdravotnímu stavu českého kádru už ale takovým optimistou nejsem. I když se podaří dát kotník Tomáše Satoranského do hratelné podoby, nemyslím si, že naváže na výkony jako před tím smolným došlápnutím. Soupeři navíc vědí, jaké zranění ho trápí… Bude nesmírně důležité, jak k zápasu s Poláky přistoupí rozhodčí. Pokud tomu nechají volný průběh, agresivita soka na samé hranici únosnosti nám může dělat problémy. Ale hraje se v Česku. Doufám, že rozhodčí domácí výběr seřezat nenechají. Věřím, že umístění Česka mezi nejlepšími čtyřmi ve skupině je reálné.“

Kam to Češi v evropské konfrontaci dotáhnou? Je v jejich silách dojít třeba až do finále?

„Nikdy neříkej nikdy, důležité je věřit. Nicméně, finále by bylo příliš ambiciózním snem i v naší plné sestavě. Parta kolem Tomáše Satoranského a Jana Veselého by si společně s fanoušky úspěch rozhodně zasloužila. Pozitivem je výkonnost Tomáše Kyzlinka. V útoku je schopen alternovat za dočasně indisponovaného Jaromíra Bohačíka. Ukazuje mimořádné kvality v obraně. I přes zraněné zápěstí se pak s úlohou prvního rozehrávače solidně popasoval Ondřej Sehnal. Jenže… Top týmy budou mít na každý zápas připravenou velmi dobrou dvanáctku hráčů! Tu jsme měli v přípravných duelech v Pardubicích také. Poté však výběr postihla až těžko uvěřitelná smůla, kterou si toto mužstvo nezasloužilo. Podařilo se sestavit kádr s jasným cílem. Uspět! Někdy člověk míní a osud mění… Za skvělý výsledek budu považovat jakékoliv umístění v nejlepší evropské osmičce. Je potřeba si uvědomit, že EuroBasket není ´Eurohokej´. Basketbal je globální sport. Na ME je více aspirantů na medaili, než by se vůbec bylo schopno zúčastnit evropského hokejového šampionátu. Fandím, věřím, ale jsem racionální.“

Který výběr favorizujete na titul? Nejmenší kurz v tuto chvíli svítí u Srbska. Souhlasíte?

„Interně si říkám, že Srbové nevyhrají. Pak ale logicky přichází navazující otázka: A kdo tedy? Do takového řekněme prvního koše řadím Srbsko, Řecko a Slovinsko. Za nimi následují týmy, kterým se může šampionát podařit: Francie, Španělsko, Litva, Turecko a Německo. Pozor, na Němce se trochu zapomíná. Netvrdím, že EuroBasket ovládnou, zřejmě nebudou ani ve finále, ale můžou odehrát velmi dobrý turnaj. Srbové zase mají výbornou skupinu na rozjezd. Pokud bych musel odpovědět, favorizuji Řecko. Rozhodnou drobnosti. Domnívám se, že ani průběh EuroBasketu jasného kandidáta na titul nevygeneruje. Evropská špička je nesmírně vyrovnaná. Ve čtvrtek v duelu proti Řecku špatně došlápl Vasilije Mičič a odehrál jen 12 minut. Najednou Srbové řeší u své hvězdy podobnou situaci jako Češi kotník Tomáše Satoranského. Tyto aspekty nejdou dopředu odhadnout. Významně ale ovlivňují šance každého výběru.“

Předchozí EuroBasket se uskutečnil v roce 2017. Zlato tehdy získali Slovinci. Jaké šance mají letos?

„Záleží na tom, v jakém zdravotním rozpoložení a formě je turnaj potká. U Slovinců může být jedním z faktorů skutečnost, jak se bude na EuroBasketu pískat. Pokud se připustí až příliš tvrdá hra, nedivil bych se, kdyby se stali jedním z prvních favoritů, který ze šampionátu vyletí. Mají nepříjemnou skupinu. Vedle nich a pořádajících Němců jsou tam ještě Maďaři jako jasný outsider, dále Bosna a Hercegovina, Litevci a Francouzi.“

Vidíte na ME černého koně? Kdo šokuje basketbalový svět?

„Příjemně mě překvapují Ukrajina a Nizozemsko. Ale… Pořád je to spíš o tom, že tato mužstva můžou porazit některého z favoritů, ale na výraznější celkový úspěch to stačit nebude. Pokud mám upozornit na potenciální senzaci, doporučuji sledovat Finy. Jejich basketbal jde hodně nahoru. Finsko by mohlo být i jednou ze zajímavých příležitostí pro sázky na jednotlivé zápasy – na vítěze, handicapy apod. Pokud mu EuroBasket sedne, klidně může v naší skupině skončit druhé za Srbskem. Také si myslím, že mnohem lepší hru a výsledky, než jaké očekávají bookmakeři, předvede Německo. To by mohlo být překvapení na ME v tom pravém slova smyslu. Pro úspěch v základní části udělají Němci všechno. I marketingově bude určitě zájem o to, aby v EuroBasketu zůstali co možná nejdéle.“

Na které hráče se těšíte? Budete někoho konkrétního sledovat?

„Budu asi hodně přízemní, ale zaměřím se především na to, jak se český výběr popasuje s nepříznivou zdravotní situací. Jak znám mentalitu našeho realizačního týmu i hráčů samotných, udělají pro úspěch na EuroBasketu skutečně maximum. Přeji si, aby se podařilo v rámci omezeného času dát kluky do co největší zdravotní pohody. Držím palce, aby se ta smůla otočila a na ME nároďák vybojoval dobrý výsledek. K evropským hvězdám: Vždy je zajímavé sledovat hráče, které jsem měl možnost vidět v dorosteneckých kategoriích, na absolutním vrcholu. U některých už v tom věku bylo jasné, že před sebou mají velkou budoucnost.“

Kdo svými výkony ohromí natolik, že získá cenu pro MVP šampionátu? Pro bookmakery jsou hlavními favority Luka Dončič a Nikola Jokič. Za nimi následuje Giannis Antetokounmpo...

„Tato trojice je logickou a správnou volbou. Stěžejní bude, kdo ovládne EuroBasket. Antetokounmpo je dobrá nabídka, ale který z nich? Hraje vůbec za Řecko ještě někdo další než bratři z tohoto klanu? Dennis Schröder zase skvěle diriguje Německo. Ale vybírejme z potenciálních vítězů ME. Favority bookmakeři zvolili správně. Do užšího výběru bych snad ještě přidal někoho ze Španělů a Francouzů.“

Jakou sázkařskou strategii pro EuroBasket zvolíte? Na jaké příležitosti se zaměříte?

„Hlavní bude trpělivost. Zmapuji si úvodní zápasy, jak to kterému týmu společně funguje. Složit kvalitní mužstvo je alchymie. Není to jen o tom vzít hráče, kteří mají největší bodové průměry v ligových soutěžích. Někdo musí i doskakovat, bránit, stavět dobré clony atd.. Hráči musí být schopni akceptovat svoji roli. V lize můžou být za hvězdu, kolem které se vše točí, ale v reprezentaci musí být připraveni na svůj úsek hry, aby plně koncentrovaní splnili dané úkoly. Tým prostě musí fungovat jako tým, nikoliv jako spolek primadon. V tomto má český celek výhodu. Akorát je škoda těch zdravotních problémů.“

Máte konkrétní radu, tip pro sázkaře? Co všechno sledujete? Co může ovlivnit výsledek? Jakou roli hrají předchozí vzájemné zápasy? Kde hledáte informace, které vám k sázení pomáhají? Podle čeho se rozhodujete?

„Porazit bookmakery není vůbec snadné. Své práci skutečně rozumí! Pokud ovšem máte pocit, že některé týmy hrají buď v hodně rychlém či naopak ve velmi pomalém tempu, podívejte se na vypsané počty bodů. Nebo pokud dojde k nějakému extrému v počtu bodů v určitém úseku hry. Většinou takový extrém nebude po celý zápas. Stejně tak se může výrazně odchýlit handicap oproti úvodu zápasu. Když se podíváme na nedávný střet mezi Francií a Českem, podal náš výběr v prvním poločase výkon, který ho mohl pasovat na jednoho za favoritů celého EuroBasketu. Druhá půle naopak mohla české příznivce uvrhnout do totálního pesimismu. Ani jeden poločas nebyl úplně přesným odrazem českých šancí. Tak dobří jako v první půli nebudeme. Zároveň ale nebudeme tak špatní, jak by napovídal výkon v poločase druhém. Mějme také na paměti, že utkání se hrají rychle za sebou. Trenéři v rozhodnutých duelech pošetří u borců základní rotace síly. Určitě se dočkáme koncovek zápasů s hráči z lavičky. Po prostřídání sestav pak může dojít ke změně stylu hry.“

Co je pro sázení na basketbal typické? Dramatické koncovky zápasů?

„Během utkání je pořád na co sázet. I za jasného stavu je nabídka bohatá – na body celkem a u jednotlivých týmů, handicapy, výsledek čtvrtiny apod. A pozor, v rozmezí pouhých dvou minut se klidně může absolutně změnit vývoj jakéhokoliv duelu!“

První zápas Česko odehraje v pátek 2. září proti Polsku. Váš tip?

„Českému výběru pochopitelně přeji vítězný vstup. Tak snadným soupeřem, jak napovídají kurzy, ale Poláci nebudou.“