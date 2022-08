Finská „Vlčí smečka“ se valí do Prahy. Na EuroBasket prodáno 70 tisíc lístků

Jenom hokej? Omyl, přes šest tisíc finských fanoušků by mělo dorazit do Prahy na EuroBasket. Příznivci finského týmu, jenž si říká „Vlčí smečka“ (ve finštině Susijengi), mají tvořit největší část zahraničních návštěvníků basketbalového svátku v metropoli.

„V podstatě se potvrdilo to, co jsme čekali,“ potvrdil marketingový ředitel ČBF Martin Peterka fakt, že právě Finové se pravidelně těší pod koši ohromné podpoře. A momentálně v severské zemi panuje basketbalová euforie. Tým koučovaný Henrikem Dettmanem, jehož manželkou je bývalá česká basketbalistka Mirka Jarchovská, si o víkendu jako první ze všech evropských celků zajistil účast na MS 2023 ze skupiny, v níž se mu dívají na záda i poslední evropští šampioni Slovinci.

Celkem je na pražskou skupinu ME prodáno víc než 70 000 vstupenek. Pětašedesát procent z nich skoupili Češi, po Finsku (9 procent) byl velký zájem také v Polsku a Izraeli (obě země 5 procent).

EuroBasket začíná v německém Kolíně nad Rýnem a gruzínském Tbilisi ve čtvrtek, v pátek se začne v pražské O2 areně zápasy Izrael – Finsko (14.00), Česko – Polsko (17.30) a Srbsko – Nizozemsko (21.00). Hala už je připravená v podstatě nyní.

„Kromě několika detailů je hotovo. Palubovku jsme začali stavět v pátek, na přípravě se podílí více než 600 lidí a věříme, že do úterního večera bude vše připravené. První oficiální tréninky jsou ve středu po obědě,“ sdělil Stanislav Křiváček, šéf produkce organizačního výboru.

O2 arena bude hostit čtvrtou významnou basketbalovou akci po euroligovém Final Four (2006), světovém šampionátu devatenáctek (2013) a ženském ME (2017). Během pěti dnů se v ní odehraje 15 utkání, jediným zatím takřka vyprodaným je sobotní duel Srbsko – Česko. „Ale prodeje opět stoupají a věříme, že v následujících dnech se ještě dost míst zaplní. Nejméně prodaný je zápas s Nizozemskem, nicméně v tuhle chvíli to vypadá, že spodní patro je vyprodané, takže atmosféra by měla být dobrá,“ přiblížil Peterka.

Utkání se hrají od 14.00, 17.30 (vždy české zápasy) a 21.00. Organizátoři připomínají, že po konci každého zápasu se musí hala zcela vyklidit a otevře se znovu hodinu před startem dalšího. „Doporučujeme tedy fanouškům přijít opravdu včas,“ pravil Peterka.

Už v úterý mají příznivci možnost spatřit české reprezentanty v nezvyklé roli. V přilehlém obchodním centru Galerie Harfa proběhne od 12.00 prezentace speciální kolekce obleků a hodinek pro EuroBasket a po ní autogramiáda.

Vstupenky na pražskou skupinu MS kapacita O2 Areny pro basketbal - 12500

k sobotě prodáno víc než 70 000 kusů

největší zájem je o utkání Česko – Srbsko, který je v podstatě vyprodaný, na něj bylo v prodeji posledních 200 vstupenek (šlo o nevyužité blokace)

cena vstupenek na jeden zápas se pohybuje od 490 do 1490 korun, nejdražší lístky k palubovce (cca 50 míst) stály 12 900 korun