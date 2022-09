Úleva: Satoranský je na soupisce a míří na trénink. Ale... Kdy nastoupí?

Výdech! Stav zraněného pravého kotníku Tomáše Satoranského se zlepšil natolik, že ho český tým zapsal na dvanáctičlennou soupisku pro EuroBasket a ve čtvrtek večer by měl jeho lídr absolvovat i trénink. To vše třináct dní poté, co si v přípravném utkání s Německem udělal těžký výron. Přitom minimální doba na léčení takového zranění je podle oborníků čtyři až šest týdnů.

„Nevím ještě, zda bude připraven do všech utkání. Víc uvidíme na večerním tréninku, jak se bude cítit, a jestli bude moct hrát už v pátek s Polskem,“ uvedl reprezentační kouč Ronen Ginzburg, který pro ME vyškrtl z týmu Lukáše Palyzu a Viktora Půlpána.

Lékař národního týmu Pavel Říman doplnil: „Tomáš se nakonec po zvážení všech okolností a rizik rozhodl to zkusit a všichni budeme doufat, že to jeho kotník vydrží. Jeho situace se bude řešit zápas od zápasu, určitě nebude na stu procent a i minutáž nebude moct být taková, na jakou jsme u něj zvyklí. V tuto chvíli by ale měl být schopný se zapojit do hry, otázkou je, zda při všech zápasech,” podotkl lékař.

Sport Magazín +PLUS jako speciál k ME v Praze najdete ZDE>>>

Satoranského návrat přivítal kouč Ginzburg s úlevou a věří, že blahodárně zapůsobí i na celý národní tým. „Je to zásadní. Jeho vliv na tým je na hřišti i mimo něj velký, proto je dobré ho tu mít. A pokud jde o mě, i kdyby nemohl hrát ani minutu, chtěl bych ho mít s námi na lavičce,” uvedl Ginzburg.

Satoranský se okamžitě po zranění vrhnul do intenzivní rehabilitace, dny měl rozplánované po minutách. Ze zámoří mu přiletěl na pomoc Naveen Hettiarachchi, jenž má dvacetiletou praxi u týmů NBA, WNBA i NFL a specializuje se na urychlování návratu po zranění.Většina péče probíhala v Satoranského pražském domově, aby nohu nemusel zatěžovat a cestovat.

„V každém případě si musíme vážit veškerého úsilí, které dal do toho, aby se mohl zapojit zpátky do týmu,” smeknul Ginzburg, jemuž se těžko řezalo do týmu a zužovala nominace na konečných dvanáct hráčů.

Nakonec ukázal na brněnského rozehrávače Viktora Půlpána a střelce z Nymburka Lukáše Palyzu. Již dříve se od týmu odpojil Tomáš Vyoral.

„Zejména pokud jde o Lukáše Palyzu, šlo o těžké rozhodnutí. Je to hráč, který s námi je už skoro deset let a je pro nás cenný, takže jeho vyřazení bylo jedním z nejtěžších za mého působení u národního týmu. Lukáš ale určitě stále patří do našeho týmu,” uvedl Ginzburg.

S návratem Satoranského se v podstatě marodka českého týmu vyprázdnila, k pátečnímu utkání proti Polsku budou připraveni i Vít Krejčí a Jaromír Bohačík.