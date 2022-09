Česko - Srbsko 68:81. Ono to půjde! Domácí trápili obra, věří v nakopávák

Potlesk vestoje za porážku o 13 bodů. Od nejvyšší návštěvy, která kdy v Česku na basketbal přišla – 15 067 diváků. To byla ceněná odměna českých basketbalistů za druhý poločas mače se Srbskem, v němž tým ukázal, že to na domácím EuroBasketu půjde. Ani manko 23 bodů nepřimělo české borce svěsit hlavy a po finálním náporu prohrávali v poslední minutě jen o 8. Konečné skóre 68:81 je sice po dvou zápasech nechává bez výhry u dna tabulky skupiny D, charakter týmu se však i bez pauzírujícího Tomáše Satoranského projevil naplno.

Katastrofální vstup do druhé čtvrtiny, během níž Srbové, jeden z nejlepších světových týmů vedený géniem Nikolou Jokičem, předvedli šňůru 15:0 a jasně kontrolovali zápas. Český tým mohl vhodit na palubovku bílou vlajku a šetřit se na Nizozemce (pondělí), Finy (úterý) a Izraelce (čtvrtek). Hrálo se však také o zvednutí morálu i sebevědomí, a nakonec borci v bílých dresech mířili do šatny v mnohem lepší náladě než den předtím po prohře s Polskem.

Šňůra 11:0 na konci třetí čtvrtiny je dostala do hry, manko nakonec seřízli hráči až na jednocifernou částku. Dřeli, obrana konečně fungovala a 81 bodů od favoritů EuroBasketu, je krokem dopředu. Stejně jako vyhraný druhý poločas v poměru 43:38. Blýskli se Vít Krejčí (13 bodů), na rozehrávce dobře fungoval Ondřej Sehnal (7 asistencí). Lavička a v závěru Ondřej Balvín dostali po technické chybě. I to je však důkaz, že tenhle tým žije a bude se rvát, byť prohrál pošesté za sebou. A to ještě chyběl Tomáš Satoranský, jenž se ani nepřevlékl do dresu a nechal odpočívat zraněný pravý kotník.

Bod zlomu: První čtvrtina skončila obstojným mankem 5 bodů, v nástupu do druhé se ale čekalo skoro čtyři minuty, než se Češi trefí a posunou skóre. Krvácení zastavil až ze šestek Vojtěch Hruban, to už však na tabuli svítil stav 15:35 po monstrózní šňůře 15:0 v podání srbských favoritů. Nikola Jokič si mohl pohodlně hovět a klábosit na střídačce, když v předchozím průběhu skóroval 13 bodů za 11 minut. Hrála a basketem se bavila celá lavička soupeře, z níž dalo hned 11 borců body jen v prvním poločase. Druhé dějství prohráli Češi 10:23 (celkově ztráceli v poločase 25:43). Bohorovnost se Srbům ale nakonec málem nevyplatila.

Statistika zápasu: Nula bodů po druhých šancích Srbů, když si v útoku doskočili míč. Fungovat takhle v pátek, kdy dali Poláci po druhých šancích 16 bodů, mohlo být mnohem veseleji. I tak to je nadějný signál pro český tým. Ten soupeře přehrál na doskoky 38:34, ve vlastní bedně si počínal mnohem autoritativněji než den předtím.

Hráč zápasu: Nikola Jokič. Vystřídala se na něm řada českých obránců, žádný z nich neslavil pronikavější úspěch. Srbský génius je prostě někde jinde, dělal si, co chtěl. První koš dal sice až v páté minutě, ze soupeřova kotle se ale okamžitě začalo linout skandování MVP. A dvojnásobný nejužitečnější hráč NBA dostal chuť. Dal devět srbských bodů v řadě, trefil trojku, Martinu Peterkovi prchnul po bleskurychlé otočce, pod košem si mezi hradbou těl vedl s dokonalým přehledem. Jeho šňůra dala Srbům vedení, o které už nepřišli. Jokič posbíral za 25 minut 18 bodů, 11 doskoků a 5 asistencí.

Vlastními slovy: Jan Veselý: „Myslím, že tohle je to, co musíme dělat v dalších zápasech. Druhý poločas, to byla naše hra. Bojovnost. Nevypouštět to až do konce. Borci, co zastoupili Satyho, udělali neskutečnou práci. Všechna čest.“