Rekord pod koši: 15 tisíc diváků. Potřebujeme vás, vzkazují hráči

Basketbalový boom v Česku prorazil novou hranici. Na utkání Česko – Srbsko přišlo 15 067 diváků, nejvíc v domácích dějinách sportu pod koši. Skandování hoši děkujeme, potlesk vestoje za srdnatý výkon v posledních patnácti minutách zápasu, atmosféra, kterou mnozí z českých hráčů ještě nezažili. To byl pozitivní konec prohraného duelu se Srbskem (68:81), jenž by mohl znamenat obrat v českém osudu na EuroBasketu.

Debut proti Polsku vidělo 11 000 fanoušků, na Srbsko a Nikolu Jokiče dorazilo ještě o čtyři tisícovky lidí víc. A to přitom pořadatelé před turnajem hlásili, že kapacita O2 areny bude 12 500.

„Především se hrálo ve skvělé atmosféře, kterou tu čeští fanoušci vytvořili. A my jsme hráli s větší energií než v pátek,“ poznamenal kouč Ronen Ginzburg, že bouřící ochozy hrály nemalou roli.

Ondřej Sehnal, rozehrávačský motor náporu ve druhém poločase, autor 5 bodů a 7 asistencí, vysekl divákům rovněž poklonu. „V Česku jsem určitě v lepší atmosféře nehrál. Lidi se zapojovali, za což jsem šťastnej. Podporovali nás i za stavu minus 25 nebo kolik to bylo. Jsem hrozně rád, že přišli a snad nám pomůžou i v dalších zápasech, protože teď musíme vyhrát všechny tři,“ zval do O2 areny na Nizozemsko (pondělí), Finsko (úterý) a Izrael (čtvrtek).

„Oproti pátku byla o dost lepší atmosféra. I když včera byla taky skvělá, ale tentokrát bylo o čtyři tisíce lidí víc. Je to znát, fanoušci jsou pro nás šestý hráč na hřišti. Budeme potřebovat každého z nich, aby dorazili na zbývající zápasy.“

V koncovce se Sehnal blýskl nádhernou asistencí. Obešel Nikolu Jokiče a shodil míč na pod košem volného Martina Peterku, jenž skóroval. „Když nad tím teď přemýšlím, tak mám husí kůži. Bylo to super, nevím, jestli15 tisíc fanoušků v Česku jen tak přijde, já si to užil s plnou parádou. Pro český národ jsem tam nechal úplně všechno a myslím, že to můžu říct i za zbytek týmu. Myslím, že jsme se poprali s týmem, který patří mezi top tři v Evropě, s nejlepším hráčem světa, výborně.“