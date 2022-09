Veselý: S Jokičem to není sranda. Saty pěnil, ale bojujeme pořád

Jak hodnotíte porážku se srbským gigantem?

„No, dobrý. Bojovali jsme ve druhém poločase, a to je asi všechno.“

Zdálo se, že Lvi jsou zpátky. Fanoušky jste po polské lekci dostali na svou stranu, stíhací jízdou jste výrazně stlačili manko proti velkému favoritovi. Mělo to blízko k nedávnému českému týmu?

„Myslím, že tohle je to, co musíme dělat v dalších zápasech. Druhý poločas, to byla naše hra. Bojovnost. Nevypouštět to až do konce. Borci, co zastoupili Satyho, udělali neskutečnou práci. Všechna čest.“

Jak těžké pořízení bylo s Nikolou Jokičem, který udal tón zápasu ve velkém stylu dvojnásobného MVP NBA a nakonec pobral double double za 18 bodů a 11 doskoků?

„Není to lehký. On si dokáže udělat pozici jak v situaci jeden na jednoho, tak ve chvíli, když ho někdo zdvojí. Není to sranda. Ale myslím, že jsme udělali jakžtakž práci na něm, vrátili jsme se jako bojovníci do hry a doufám, že v tom budeme pokračovat.“

Když na hřišti nebyl on, byl tam Micič a další hvězdy. Nebylo kam uhnout?

„Samozřejmě, to je čtyřicet minut tvrdého boje na všech pozicích.“

Slyšel jste, že vás vyvolávali srbští fanoušci?

„V jakém smyslu?“

V pozitivním.

„Jó, myslím, že někteří v kotli za naší lavičkou byli. Myslím, že podporu tam mám, oni věděli, že dneska vyhrajou.“

Jaké to bylo s Tomášem Satoranským na lavičce? Zdálo se, že vás diriguje víc než hlavní trenér?

„Myslím, že celkem pěnil. Jako nehrát, jenom sedět a dívat se na to, to je pro něj těžký. Pomáhal nám při timeoutech i v poločase. Je platnej, i když nehraje. Ale byli bychom radši, kdyby hrál.“ (trpký úsměv)

Po třinácti minutách Srbové odskočili o 20 bodů. Nenapadlo vás, že už to bude víc příprava na pondělní duel s Nizozemskem?!

„Snažili jsme se nějak najít a myslím, že se nám to v nějakém smyslu podařilo.“

Zatím jste byli za celý turnaj jen minutu a půl ve vedení. Asi hodně nepříjemný nezvyk?

„Je to vyčerpávající psychicky, ale my jsme se smířili s tím, že jsme outsideři, a i když tečeme, dáme do toho všechno. To jsme dneska ukázali. Sice pozdě, ale proti dobrému týmu. Takže doufám, že začneme v pondělí od začátku.“

V pondělí vás po volném dnu čekají Nizozemci. Už jste o nich přemýšleli?

„Popřemýšlíme. Odpočineme si a zase se připravíme. Dáme do toho všechno.“