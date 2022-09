Hierarchie pod koši: Krejčí s Peterkou stoupají, dvě věže spolu raději ne

V pondělí atletická sestava Nizozemska, v úterý Finsko a ve středu derby s rodnou zemí kouče Ronena Ginzburga Izraelem. Tři zápasy, tři potřebné výhry, aby si Česko zajistilo snad i druhé místo ve skupině a s ním co nejpřijatelnějšího soka pro osmifinále v Berlíně. „Že bychom nepostoupili dál, o tom jsem vůbec nepřemýšlel,“ pravil rozehrávač Ondřej Sehnal. „Spíš pořád tiše doufám, že budeme postupovat z druhého místa.“

Troufalé tvrzení od člena týmu, který má po dvou utkáních EuroBasketu skóre 0:2, obě porážky přitom byly s dvojciferným rozdílem. Celkově už český výběr včetně příprav a kvalifikací o MS ztratil šest utkání po sobě, to parta kolem Tomáše Satoranského nepamatuje.

Mezi výsledkovou krizí proto probleskl druhý poločas sobotního střetu se srbským kolosem, jedním z největších favoritů na titul, jako světlo na konci tunelu. Neřítíme se do totální zkázy, ještě je naděje, jde přeložit posledních třináct minut utkání, během nichž Česko umazalo z 23 bodů náskoku soupeře víc než polovinu a v poslední minutě dokonce stáhlo na minus osm. „Nevyšla výhra, ale alespoň jsme ukázali, že taky umíme hrát náš basket. Ze zápasu můžeme jít s hlavou nahoře,“ prohlásil Martin Peterka.

Sedmadvacetiletý dlouhán z bundesligového Braunschweigu, kde střílel 12,1 bodu na zápas a trojky s velkolepou úspěšností 43 procent, se stává pro reprezentaci nepostradatelným borcem. Mít podkošového hráče s tak přesnou rukou z perimetru, je v moderním basketu téměř nutnost. Donutí bránícího pivota vystoupit ze zóny pod košem a roztáhne obranu, čímž se uvolní místo pro ataky spoluhráčů. Pokud to defenziva nerespektuje, trestá „stretch big“ Peterka z dálky. Také ho kouč Ronen Ginzburg nasadil do základní sestavy pro druhý poločas se Srby a flegmatický chlapík přezdívaný „Mičego“ obstaral po obrátce 8 ze svých 11 bodů. Na turnaji trefil 6 z 9 trojkových pokusů, v hierarchii týmu stoupá.

Tým s ním na palubovce funguje v útoku mnohem lépe, než když jsou společně na place dvě věže Ondřej Balvín s Janem Veselým. Drhlo jim to již v předchozích několika zápasech a proti Srbům opět.

Zcela zásadním pro osud turnaje se může ukázat přínos Víta Krejčího, jediného Čecha v NBA. Jasně nejmladší hráč soupisky působí v poněkud přestárlém týmu jako zjevení. Oklahomský talent dobře brání, trefuje trojky (4/8), dokáže si vytvořit střelu sám pro sebe, hrát jeden na jednoho. Je zřejmě nejrychlejším mužem mužstva, jemuž dává energii, jakou doručoval před zraněním Tomáš Satoranský.

Srbům nastřílel dvaadvacetiletý Krejčí 13 bodů, společně s Vojtěchem Hrubanem byl nejúspěšnější z týmu. „Tohle je krásné na týmovém sportu. Jako trenér očekáváte, že starší hráči budou lídři, ukážou mladým, jak hrát elitní basketbal. Někdy je to i tak, že se role obrátí,“ hodnotil ve studiu iSport.cz bývalý reprezentační trenér Pavel Budínský. „Rozpohyboval naši zatuchlou hru. Dal tomu energii, akčnost, body, pozitivně nakazil spoluhráče.“

Silou Ronena Ginzburga je vycítit, kteří z hráčů mají formu a na jejich zádech jet. A do třech utkání, které zbývají do konce základní skupiny, by měl mít Krejčí zřejmě čím dál větší roli. Když v sobotu vyšel z O2 areny, ocitl se asi na dvacet minut v naprostém obležení fanoušků, kteří mají nového oblíbence. „Snažil jsem se jen pomoct týmu, když Saty nehraje, někdo ho musí nahradit. Myslím, že jsme dneska všichni udělali krok dopředu,“ věřil.

Teď přijde ale ta nejtěžší část – potvrdit třináctiminutové vzepětí proti Srbům v mačích o všechno.