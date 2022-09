Jelínek po prohře se Srbskem: Mladý Krejčí? Přinesl pepř, sůl a kečoupek…

Tomáš Satoranský na lavici a v druhé čtvrtce šílená fáze s děsivým skórem 0:17. Basketbalový národní tým se ale v druhém zápase ME proti Srbsku vrátil do hry a oslavuje mladého tahouna. Vít Krejčí si vzal roli lídra a potěšil experty ve Studiu iSport.cz v obchodním centru Harfa. „Vítek nastartoval motory, pochopil svoji roli,“ chválil bývalý reprezentační trenér Pavel Budínský.

Z téhle porážky si borci můžou vzít sílu. A příklad si můžou vzít z jedenadvacetiletého chlapíka, který se chytil místo tradičního lídra Tomáše Satoranského . Spolu s Vojtěchem Hrubanem nastřílel Krejčí 13 bodů, nejvíc v týmu, a přidal sílu lídra.

„Vítek se mně líbil moc. Tohle je krásné na týmovém sportu. Jako trenér očekáváte, že starší hráči budou lídři, ukážou mladým, jak hrát elitní basketbal. Někdy je to i tak, že se role obrátí,“ hodnotil ve Studiu iSport.cz Budínský výkon Krejčího. „Je odvážný muž a odmalička, co ho znám, si jde za svým snem. Rozpohyboval naši zatuchlou hru. Dal tomu energii, akčnost, body, pozitivně nakazil spoluhráče.“

Český tým se koncem prvního poločasu proti Srbsku dostal do těžké deprese a před druhou půlkou bylo o vítězi jasno, protože soupeř vedl o masivních osmnáct bodů. Povadlou náladu ale Češi zvedli a jedním z hlavních vůdců byl právě mladý rozehrávač z Oklahomy. Jako by najednou nastartoval sebevědomí hráče NBA.

„Určitě je pozitivní, že přišel z prostředí, kde je ta mentalita zcela normální,“ řekl střelecký rekordman české ligy Josef Jelínek. „Přinesl nám sůl a pepř do jídla. Představte si špagety a nemáte kečup, to nebude padesát procent lidí jíst! Tohle byl dneska Vítek. Přinesl to, že se na to dalo koukat, byla tam zodpovědnost, zobl si soused. K těm špagetám přinesl kečoupek.“

Krejčího vzepětí nastartovalo tým, který z beznadějné pozice najednou bavil rekordně zaplněnou O2 arenu, kam přišlo 15 00 diváků.

„V první části, úvodních šestadvaceti minutách, jsme působili nekvalitním dojmem, vypadalo to, že Srbové mají utkání pod kontrolou. V posledních čtrnácti minutách jsme jak bájný pták Fénix vstali z popela. Odhodili jsme závaží, začali jsme hrát basketbal, který se líbil divákům,“ hodnotil Budínský. „Musím říct, že se podařilo najít sestavu, která si vyhověla, jak v obraně, tak v útoku. Hlavním oživením Vítek Krejčí. S tou pokorou a vírou, a když mi bude držet zdraví, může udělat zajímavou kariéru. Pro český národní tým je to hráč, který by měl jednou převít roli Tomáše Satoranského.“