Spánek, dvě kafe a pak zářil. Saty mi předával energii od rána, řekl Veselý

Od začátku bylo znát, že ho zápas náramně baví. „Jo, bavilo mě to. Tím, že jsem se Satym na pokoji, pořád do mě hučí a předává mi energii už od rána,“ usmíval se pivot Barcelony. „Já se cítil super. Odpoledne jsem spal, ale pak jsem si dal dvě kafe a probral se.“

Obvyklý šéf na palubovce Tomáš Satoranský znovu povzbuzoval spoluhráče jen v civilu, o to víc si Veselý uvědomuje, co obnáší role lídra.

„Tím, že tu Saty není, se snažím já pomoct zkušenostmi ostatním, kteří třeba na takovou pozici nejsou zvyklí. On hrál třicet minut, teď ho musí někdo zastoupit. Není to jednoduché. Snažím se klukům ukázat, jak postavit lepší clonu, získat otevřenou clonu. A pak Mičego (Martin Peterka) číhá v rohu,“ zmínil pobaveně elitního trojkaře výběru.

Po dvou porážkách národní tým potřeboval nutně zabrat, ale svázanosti se nepoddal. Rychle se vyšvihl k dvoucifernému vedení a v prvním poločase oplýval lehkostí. „Už ve druhé půlce proti Srbům jsme ukázali, jak bychom chtěli hrát. A dneska jsme to skoro pětatřicet minut plnili, snad kromě začátku třetí čtvrtiny,“ poznamenal Veselý.

„S výkonem jsem spokojený, je to týmové vítězství. Celou první půli jsme hráli koncentrovaně, soustředěně. Obranu jsme kontrolovali, díky tomu pak pro nás bylo mnohem jednodušší útočit.“

Rozdíl jedné střely: „Byly to nervy"

Protivník se přesto dramaticky přiblížil až na rozdíl jedné tříbodové střely, a to v poslední půlminutě. „Nervy to byly určitě, ale po sobotě se Srby jsme už věděli, jak to chceme hrát. To byl pak i klíč k naší výhře, nepovolili jsme. Samozřejmě nemůžeme vést celý zápas o čtyřicet, jim tam nepadaly otevřené střely. Pak začali hrát tvrdší obranu a vrátili se do zápasu. Ale to nám vlastně i pomohlo směrem k dalším utkáním.“

V čem? „Neno (Ginzburg) se nám od začátku přípravy snaží připomínat, ne vrýt, naši mentalitu. Jaký basket my Češi hrajeme. Běhavý, rychlý. A v tom jsme byli dneska dobří, bojovností jsme to vyhráli,“ hodnotil nejlepší hráč zápasu.

„Takhle jsme hráli ty roky předtím na mistrovství světa nebo v kvalifikaci o olympijské hry. Naše bojovnost nás činí tím, čím jsme. Snad v tom budeme i pokračovat.“