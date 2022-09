Satův skvělý výkon? Nechápu! Experti o postupové výhře nad Izraelem

Neskutečné představení! Tomáš Satoranský proti Izraeli znovu prokázal, proč je největší hvězdou české reprezentace. Oklepal se po zranění a dotáhl tým za postupem do osmifinále evropského šampionátu. Basketbalový expert Michal Ježdík tuší, že bez Sata český tým nemůže fungovat. Společně s dalším bývalým reprezentačním trenérem Pavlem Budínským rozebrali ve studiu iSport.cz i další aspekty klíčového vítězství národního týmu na EuroBasketu nad Izraelem.

Po nevydařeném zápase proti Finsku byla pod tíhou kritiky i největší hvězda reprezentace. Tomáš Satoranský však dostal důvěru i v rozhodujícím klání o postup ze skupiny. Coby člen základní sestavy pomohl vybudovat náskok, který se vyšplhal až na 19 bodů. „Saty je míza stromu. A ten strom je český tým. Pokud tu mízu necháte na střídačce nebo dokonce v šatně, tým nebude fungovat,“ glosoval Michal Ježdík.

„Líbí se mi, jak se pohybuje a dokáže zrychlit přechod míče na útočnou polovinu,“ řekl o výkonu hvězdného rozehrávače. „Zdá se, že po dni volna se jeho zdravotní stav dramaticky zlepšil,“ všiml si Pavel Budínský.

Český tým od úvodních minut dominoval v podkošovém prostoru, vládl na doskoku. Za poločas navíc zaznamenal 7 trojek z 10 pokusů. „Zlepšili jsme obranu, která byla základem několika jednoduchých košů. Na základě získaného sebevědomí máme vynikající střelbu za tři body,“ hodnotil Ježdík.

„Zatím nejlepší výkon na turnaji, obrana, intenzita, přechodová fáze a střelba 70 % za tři body,“ vyzdvihl Budínský.

Ve druhé půli domácí tým dokázal odolat tlaku Izraelců a mohl slavit hlavní cíl – postup ze skupiny. Oporou národního týmu byl i přes stále přetrvávající problémy s kotníkem Tomáš Satoranský, který v zápase strávil 32 minut, nasázel 14 bodů, připsal si 11 asistencí a 18 doskoků.

„Byl to opravdu strhující zápas. Smekám před Tomášovými výkony, protože opravdu není v dobrém zdravotním stavu. To s jakou hrál odvahou, odhodláním a energií bylo opravdu nadstandardní,“ chválil rozehrávače Michal Ježdík. „Bylo jedno, kdo se dnes stane lídrem, ale bylo důležité, aby tam někdo takový byl. A když se jím stane hráč, který je klíčový pro chemii týmu, tak je to ta nejlepší zpráva.“

S Veselým se nebojím jít do války. Jak v NBA zjistili, že v něm mají pivota Video se připravuje ...

„Je to neskutečné, nechápu, jak mohl být po zranění tak fyzicky a mentálně připravený. Tohle může být návod pro mladé sportovce, co se dá vůlí překonat. Byl tím pravým lídrem a nastartoval hru, kam jsme potřebovali,“ dodal Budínský.

Další z velkých výkonů na evropském šampionátu předvedl Tomáš Kyzlink. „Z nenápadného dělníka pole se stává hráčem, který bere zodpovědnost na sebe,“ ocenil Budínský.

Dončič má dovednosti od pánaboha

V úvodní fázi šampionátu nad všechny hvězdy vystoupil Luka Dončič, který v zápase Slovinska proti Francii nastřílel neuvěřitelných 47 bodů. „Má obrovské sebevědomí, které je podloženo mimořádnými individuálními schopnostmi. To z něj dělá jednoho z nejlepších hráčů světa,“ řekl Ježdík. „Herní myšlení, kreativita a dovednosti má od pánaboha. Této kombinaci obrany nedokážou čelit,“ doplnil Budínský.

Může vůbec v českých podmínkách vyrůst hvězda podobného formátu? Dle expertů se musí změnit systém výchovy mládeže. Dosud je totiž kladen důraz na výsledky a umístění na úkor výchovy individualit. „Nemělo by se odměňovat na základě umístnění v mládežnických soutěžích. Důležitější je individuální přístup k dětem,“ řekl Ježdík.

„Dokud se nezmění mentalita, nikam se to nepohne. Hodně týmů v nejvyšší domácí soutěži má v kádru pět zahraničních hráčů a doplňovat českými je složité. V menších klubech by měla být prioritou výchova individualit,“ uzavřel Budínský.