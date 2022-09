Řecko za odměnu. Favoriti nebudeme, ale pokusíme se o nemožné, říká Hruban

Úžasných pětadvacet bodů opory reprezentace v zápase, na který se bude vzpomínat. Čeští basketbalisté si vítězstvím 88:77 nad Izraelem zajistili postup do osmifinále mistrovství Evropy, kde vyzvou favorizované Řecko. „Bude to pro nás spíš za odměnu. Samozřejmě se pokusíme o nemožné,“ prohlásil Vojtěch Hruban.

Vyvrcholení pražské skupiny EuroBasketu snad nemohlo být lepší. Domácí tým si v zápase o všechno poradil s Izraelem a před nadšeným publikem slavil postup do vyřazovací fáze turnaje.

„Byl to poslední zápas před obrovským množstvím lidí. Rozloučili jsme se s domácím šampionátem výhrou a postupem. Lidi mají rádi zápasy o všechno, my jsme jej zvládli, proto věřím, že se zařadí k těm lepším v historii nároďáku,“ hodnotil Vojtěch Hruban.

Český tým do šampionátu vstoupil dvěma porážkami. Postup musel zachraňovat až v závěrečném zápase. „Jsme šťastní, zvítězili jsme. Byla to velmi těžká skupina, postihlo nás hodně zranění. Byli jsme taky pod tlakem fanoušků, ti nás ale dotlačili dál. Ve třetí čtvrtině jsme byli, jako obvykle, trochu dole, Izrael se dotáhl. Ale tvrdou prací jsme to zvládli,“ upozornil Hruban na výpadek ve třetím hracím období (14:25).

„Nehrajeme proti špatným týmům. To, že bude hlušší místo, je normální. Je důležité, že jsme jej tentokrát dokázali mít kratší a že jsme ani jednou neprohrávali. Hlavní bylo, že jsme zápas zvládli v koncovce,“ oddechl si.

„Víme, že se od nás čekalo víc než postup ze čtvrtého místa, ale šli jsme do toho ve složité situaci. Bez Satyho, se spoustou hráčů napůl zraněných. Výhrou jsme navíc tak trochu odměnili fanoušky za neuvěřitelnou podporu,“ řekl Hruban.

Právě rozehrávač Tomáš Satoranský, kterého před šampionátem postihlo zranění kotníku, byl dalším hrdinou. „Ukázal srdce. Je neuvěřitelné, jak dokáže být stále pozitivní, jaký má vliv na tým, i když skáče jen po jedné noze. Kdybych měl klobouk, smeknu jej,“ ocenil Hruban parťáka.

Bývalý nymburský kapitán předvedl jeden z nejlepších výkonů v reprezentaci. Trefil pět ze šesti trojek, celkově zaznamenal 25 bodů a byl nejlepším střelcem zápasu. „Těším se, až si budu moct tenhle zápas v klidu pustit doma a podívat se na něj bez emocí s vědomím, jak to dopadne a užít si znovu atmosféru, která pro nás byla speciální,“ vyzdvihl Hruban, nová akvizice londýnských Lvů.

Český lídr přiznal, že na podobnou kulisu reprezentanti nejsou zvyklí. „Je to něco jiného. Většinou, když tohle zažíváme, tak je to většinou dav, který je pro domácí a my jsme hosté. Být v českém dresu a mít za zády takovou podporu? Člověk si to strašně užívá,“ řekl Hruban.

V nedělním osmifinále český tým v Berlíně narazí na Řecko, které se spoléhá na Giannise Antetokounmpa. „Jak na něj? Zatím na to nikdo nepřišel. Máme pár dnů na přípravu, Řekové jsou obrovští favorité, budeme hrát proti nejlepšímu hráči planety. Bude to pro nás spíš za odměnu, za to, že jsme to dokázali i přes těžkou situaci zvládnout. Pokusíme se o nemožné, ale favoriti nebudeme,“ uzavřel Hruban.