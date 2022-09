Češi o postup proti řecké bestii: stroj na body, pilíř obrany. Ale má problémy

Euforický triumf nad Izraelem zajistil basketbalové partě kouče Ronena Ginzburga místenky v osmifinálové fázi mistrovství Evropy. Český tým ovšem postoupil až ze čtvrté příčky, tudíž na úvod play off vyzve nejtěžšího možného protivníka, dosud neporažené Řecko.

„Bude to pro nás spíš za odměnu. Za to, že jsme to dokázali i přes těžkou situaci zvládnout. Pokusíme se o nemožné,“ zhodnotil výchozí pozici nejlepší střelec posledního utkání Vojtěch Hruban.

Řekové mají nejbližšímu soupeři co oplácet. Na světovém šampionátu v Číně se národní tým postavil sokovi i s Giannisem Antetokounmpem. Giganta z NBA Češi dokonce ztrojovali a obrovitý hráč se pět a půl minuty před koncem vyfauloval. S 12 body na kontě. Prohra o sedm bodů znamenala v postupových počtech český triumf a senzační čtvrtfinále.

Loni v olympijské kvalifikaci tým dominantním výkonem nad Řeckem vybojoval lístky do Tokia. Čerstvý šampion NBA Antetokounmpo však chyběl. „Právě proto to teď s Řeckem bude jiné. S ním jsou třikrát lepší tým. Bude to těžké a jsme si toho vědomi,“ přikývl jeden z lídrů Jan Veselý.

Reprezentanti budou mít co do činění s mužem, který vyrůstal v chudé rodině nigerijských imigrantů, ale v NBA si vydobyl nálepku nejvšestrannějšího hráče od dob Michaela Jordana. Zatímco megahvězdy bývají známy jako ryze ofenzivní typy, Antetokounmpo je výjimkou – stroj na body, zároveň však pilíř obrany a jeden z nejlepších obránců slavné soutěže.

Antetokounmpo na mistrovství Evropy 2022 Statistika Hodnota Pořadí v turnaji Body na zápas 29,5 1. Doskoky 9,0 5. Bloky 1,0 9. Asistence 3,8 27. Zisky 1,5 17. Efektivita 33,8 1.

Dlouhé paže, úctyhodných 211 centimetrů a 110 kilogramů. Takové jsou parametry „řecké bestie“.

„Není to hora, jako byl Shaquille O´Neal. Giannis je prototyp moderního basketbalisty. Hráč, který v sobě kloubí dovednosti, výjimečnou atletičnost, pohyblivost, rychlost, dynamiku, výskok,“ charakterizoval jej Jiří Welsch.

V Šen-čenu si na českém týmu vylámal zuby, nyní v sedmadvaceti letech se už lépe adaptuje na mezinárodní basketbal. Antetokounmpo ovládl v základní fázi ME hráčské statistiky nastřílených bodů na zápas (29,5) i efektivity. Mezi nejlepší patří i na doskoku.

„Jestli jej budeme znovu ztrojovat? Určitě to zkusíme a uvidíme, jestli on bude chytřejší,“ plánoval Hruban. „Budeme hrát proti možná nejlepšímu hráči planety,“ upozornil.

Lídr Satoranský: Tahle identita týmu chyběla, dnes jsem se cítil nejlépe Video se připravuje ...

„Musíme se soustředit na to, abychom mu to co nejvíc otrávili. Abychom si vypomáhali, on je i dobrý přihrávač, ale aby nehrál zápas jeden na jednoho. Protože jeden na jednoho ho určitě nezastavíte,“ řekl Tomáš Satoranský.

Na Antetokounmpa zatím nenašel recept ani nikdo z řeckých soupeřů. „Jak na něj? Přivést tank a postavit ho pod koš,“ vtipkoval ve studiu iSport.cz trenér Pavel Budínský. „On je hříčka přírody. Unikátní v pozici, kdy tlačí míč před sebou. Je neuvěřitelně atletický a zastavovat ho v rychlosti bude hodně obtížný úkol. Bude se hrát na doraz a ani to nemusí stačit,“ konstatoval.

Hvězda týmu Milwaukee vynechala na ME zápas proti Británii, v posledním souboji s Estonskem si nejužitečnější hráč NBA z let 2019 a 2020 poranil kotník. Po odchodu ze hřiště rovněž chladil pravé koleno.

„Odešel rehabilitovat a ledovat do šatny a bylo jasné, že nedohraje. Je však v pohodě,“ ujišťoval řecký kouč Dimitris Itudis.

Pomohou drobné zdravotní lapálie k dalšímu zázraku z basketbalové dílny stratéga Ginzburga?