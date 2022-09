Češi s Jokičem na palubě, časný budíček. Ale na oslavné pivo čas zbyl

PŘÍMO Z BERLÍNA | Krátká noc a budíček v šest hodin. To byla odměna basketbalistů za to, že splnili základní cíl a postoupili z pražské skupiny do osmifinále EuroBasketu. Už v pátek ráno je čekal přelet do Berlína, tudíž oslava po triumfu nad Izraelem byla skromná. „Ale na jedno pivo čas zbyl. Zašli jsme si lehce sednout na večeři, žádná velká párty do šesti,“ usmíval se Martin Peterka.