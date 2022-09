Jak porazit Řeky? Pět bodů k senzaci: obrana, tlak... A pozor na past!

PŘÍMO Z BERLÍNA | Na světovém šampionátu 2019 nestačila Řekům ani sedmibodová výhra a po vzájemném zápase s Českem nepostoupili do play off. Loni ve finále olympijské kvalifikaci dostali Řekové od Ginzburgovy party nálož 97:72 a dění pod pěti kruhy sledovali jen v televizi. Svým dnešním soupeřům na EuroBasketu mají Giannis Antetokounmpo a spol. co vracet. „Je to asi nejsilnější Řecko, proti kterému jsme kdy hráli,“ charakterizuje Tomáš Satoranský zatím neporaženého soupeře, jenž má kromě dvojnásobného MVP NBA ve svém středu další hvězdy jako Tylera Dorseyho, Nicka Calathese či Kostase Sloukase. Co může vést k zázraku, kterým by český postup do čtvrtfinále nepochybně byl?