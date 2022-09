Satoranský má rekord, končit nehodlá: Jsem hrdý na tým. A mám s ním plány!

PŘÍMO Z BERLÍNA | O dvě asistence vylepšil vlastní rekord EuroBasketu. Nové maximum je 17 za zápas. Tomáš Satoranský ho předvedl v hořkosladké bitvě proti Řecku. Tým padl v berlínském osmifinále 88:94, na turnaji končí. „Je to ale po nejlepším výkonu na šampionátu,“ vyzdvihl Satoranský srdnatý odpor, který jeho parta žhavému favoritovi na titul kladla odpor a ještě po třech čtvrtinách vedla o 4 body. Jestliže mělo být ME jejím posledním tancem, pro třicetiletého borce to neplatí. „Mám s reprezentací ještě spoustu plánů a ambicí. Nepomyslel jsem na konec, ještě mám čas,“ prohlásil lídr, jenž bude národnímu týmu po přesunu z NBA do Barcelony přes sezonu mnohem blíž.