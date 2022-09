Bo Cruz to zařídí. Filmová hvězda je mistrem Evropy, Španělsko válí

Basketbal je sport, při němž deset hráčů běhá za oranžovým míčem a pokaždé vyhraje Španělsko. Tak by se dal parafrázovat slavný výrok Garyho Linekera, jímž v devadesátých letech vystihl německou fotbalovou dominanci. Ta současná španělská pod koši je neméně impresivní. Zlatou tečku za létem, kdy se španělské mužské i ženské týmy dostaly do finále každého šampionátu, jenž se konal, dala parta kolem bratří Hernangómézů v Berlíně.

Soundtrackem v neděli skončeného EuroBasketu, repetitivním a místy až otravným, bylo skandování MVP. Fanoušci takto velebili giganty z NBA Nikolu Jokiče, Giannise Antetokounmpa či Luku Dončiče, kluky z plakátů, jimž měl patřit celý turnaj. Španělský triumf však krásně vystihuje podstatu evropského basketbalu – tým je víc než hvězdný jedinec.

A tak v neděli po desáté večer křepčila na palubovce Mercedes Benz areny, krásné útulné haly u řeky Sprévy, soudržná parta v bílých dresech. „Jsem tak pyšný na tenhle tým, který každý zápas odmakal s velkou pokorou a nasazením. Proto je pro mě tahle medaile asi nejvýjimečnější ze všech,“ líčil dojatý Rudy Fernandez, veterán s masivní bandáží na lokti, jenž ke dvěma titulům mistra světa přidal i čtvrté evropské zlato. Při senzačním tažení hrál zraněný, střílel důležité trojky a vrhal se po volných míčích jak teenager. Sedmatřicetiletý kapitán zbyl v týmu jako poslední člen zlaté generace, jež přepustila místo mladším. Nováčkům však dokázal předat vítěznou aurou.

Se Španěly se před turnajem příliš nepočítalo. Mají nejslabší tým v tomhle tisíciletí, jejich strop je čtvrtfinále, zněly předpovědi pro výběr, jemuž se ještě ke všemu na poslední chvíli zranil páteřní rozehrávač Sergio Llull. V osmifinále ale přežil drama v prodloužení proti Litvě, ve čtvrtfinále smazal ztrátu 15 bodů na Finy, v semifinále před vyprodanou halou přetlačil domácí Němce. A titulový zápas proti favorizované Francii? To byl koncert s 24 asistencemi a patnácti proměněnými trojkami.

Bratři Hernangómezové jsou mistry Evropy • Foto Reuters

O polovinu z nich se postaral šestadvacetiletý Juancho Hernangómez, jenž v poslední sezoně NBA prošel třemi týmy NBA (Boston, San Antonio, Utah), aby tu nadcházející začínal zase v jiném (Toronto). Za Atlantikem paběrkuje, přesto je dnes jedním z nejslavnějších basketbalistů planety. Hlavní role ve filmovém trháku Hustle ho představila jako Bo Cruze, ve Španělsku zapomenutého hráče, jenž se protluče až na draft a nakonec i do nejslavnější ligy. „Kdo by to byl řekl, že Hustle není smyšlený příběh ale dokument,“ vtipkovali mnozí, když viděli Juanchův finálový výkon – 27 bodů, 7 přesných trojek z 9 vystřelených. „Bo Cruz to zařídil! Miluji tě Juancho. I tebe Willy! Gratulace celému španělskému týmu,“ vzkazoval kamarádům na Twitteru Adam Sandler, slavný americký herec a producent Hustlu.

Willym nemyslel nikoho jiného než staršího z bratří Hernangómezů, 209 centimetrů vysokého pivota a dobrého kamaráda Tomáše Satoranského. Právě on byl nakonec vyhlášen i MVP celého turnaje, když zapisoval 17,2 bodu a 6,9 doskoku. Byla to lehká krádež na naturalizovaném americkém rozehrávači ve službách Španělů Lorenzo Brownovi, který během play off průměroval 22,8 bodu a 8,3 asistence. Právě jemu dal svůj hlas při volbě MVP i deník Sport. „Čelil jsem kritice, ani nevím proč. Snad to bylo jazykovou bariérou, ale na hřišti mluvíme všichni jednou řečí,“ líčil Brown, jenž dostal španělské občanství teprve v srpnu, a nebylo tajemstvím, že i mnozí jeho současní spoluhráči to nesli s nelibostí.

Italský kouč ve španělských službách Sergio Scariolo však dokáže s chemií týmu pracovat stejně geniálně jako s rotacemi a taktikou během zápasu. A tak šťastný Brown po finále v mixzóně telefonoval se svou rodinou a parta španělských hráčů vyrazila v euforii na tiskovkou konferenci zkropit vodou trenéra a MVP Willyho Hernangómeze. Vítězství bral nakonec ten nejlepší a nejsoudržnější TÝM.