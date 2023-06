Holešínská zaujala v cizině, teď debut na ME: Příprava se povedla, jediná kaňka

V jaké formě se nachází reprezentační tým?

„Příprava se nám povedla víc, než většina lidí čekala. Teď je to se zraněním Vory (Veroniky Voráčkové) takové, že uvidíme, jak bude vypadat. To je taková kaňka. Ale jinak jsme ze sedmi zápasů šest vyhrály. Doufám, že si sebevědomí přeneseme i na mistrovství Evropy.“

Čeká vás debut na mistrovství Evropy, na druhou stranu jste ve Španělsku v úvodní části sezony vévodila střeleckým statistikám celé ligy, takže vyjukaná určitě nebudete.

„Rozhodně nejsem jedna z nejmladších, takže bych určitě měla střílet trojky a dávat body. Myslím, že to bude důležité ještě skrz to zranění Vory. Uvidíme, snad mi to bude padat jako v sezoně.“

V čem je síla omlazené české reprezentace?

„V tom, že každý zápas se může prosadit někdo jiný. Není to, že stojíme na jedné hráčce, která dá každý zápas 20 bodů. A také v agresivním a rychlém basketu. Začínáme na obranné polovině, ze zisku přecházíme do rychlého protiútoku. Když hrajeme pět na pět, není to ještě úplně ideální, ale z rychlého přechodu jsme hodně těžily v přípravě.“

První cíl v podobě postupu ze skupiny by měl být reálný, že?

„Věřím, že máme dobré šance. Belgie bude opravdu těžký soupeř, protože patří mezi nejlepší evropské i světové týmy. Itálii, se kterou hrajeme první zápas, bychom mohly překvapit, ale nebudeme proti nim favoritky. Pokud chceme postoupit, musíme si poradit s domácími Izraelkami. Jsou hodně nepříjemné, běhavé a hlavně budou doma. Postup ze třetího nebo druhého místa ve skupině bychom mohly a měly zvládnout.“

Vybojovat si účast ve slovinské fázi turnaje je velká výzva.

„Kdybychom postoupily do play off, které se od čtvrtfinále hraje ve Slovinsku, byla bych moc ráda, protože rodiče do Izraele nepoletí. Do Slovinska by ale přijeli. Situace v Izraeli je navíc trochu nestabilní, takže nečekám, že do Tel Avivu poletí hodně fanoušků. Ráda bych si zahrála ve Slovinsku, do kterého by mohli přijet i čeští fanoušci.“

Kdo je podle vás favoritem turnaje?

„Řekla bych, že letos Španělky, protože Francouzky měly nějaké problémy uvnitř týmu a přišly před turnajem o dvě největší hvězdy. Navíc Španělky hrály v přípravě fakt skvěle. Uvidíme, co předvede Belgie, která je vždy nepříjemná. Nicméně kdybych si měla vybrat, řeknu Španělsko.“