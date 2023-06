ME v basketbalu žen 2023: program a skupiny. Kdy hrají Češky?

Mistrovství Evropy v basketbalu žen se koná od 15. do 25. června ve Slovinsku a Izraeli. České basketbalistky po vyloučení Běloruska z kvalifikace absolvovaly pouze čtyři kvalifikační zápasy, ve kterých nezaváhaly a zajistily si postup do Tel Avivu, kde postupně vyzvou domácí Izrael, Belgii a Itálii. Jaký je kompletní program ME v basketbalu 2023?