Česko - Portugalsko 50:62. Pád na úvod ME. Peterka: My do pr*** nemůžeme přestat hrát!
PŘÍMO Z RIGY | Možná někteří fanoušci pořádně ještě nepostřehli, že se EuroBasket rozjel a Česko už je nad propastí. Po prohře s papírovým outsiderem rižské skupiny z Portugalska 50:62, je situace složitá. Černý scénář se tak naplnil. Pro postup dál bude potřeba překvapit někoho ze silných soupeřů ve skupině a udolat Estonce. „Hlavní problém? S 50 body tady nevyhrajeme. Nevypořádali jsme se s tlakem. Neměli jsme vůbec naši flow,“ mluvil ostře po zápase Martin Peterka.
„Musíme hlavně vstoupit do utkání dobře,“ říkal jistým hlasem den před utkáním na tiskové konferenci španělský kouč Čechů Diego Ocampo. Předsevzetí se ale nenaplnilo. Portugalci brzy vedli o sedm bodů a při nízkém skóre byli dlouho o krůček napřed. Češi se dostali poprvé do vedení až na začátku druhé čtvrtiny po dobré akci Víta Krejčího. Jenže přetahovaná pokračovala.
Všichni v českém týmu věděli, že největší hrozbou Portugalců je hráč NBA Neemias Queta. Ten se evidentně pod košem v Bostonu leccos přiučil třeba od Kristapse Porzingise, protože se stal hráčem utkání. Portugalský gigant zaznamenal double double za 23 bodů a 18 asistencí.
„Nemyslím, že byla někde chyba. Když dostal míč, snažili jsme se ho zdvojovat. Bránit víc natěsno, ale myslím, že nám chybí kila, centimetry i zkušenosti,“ prohlásil písecký pivot Martin Svoboda.
Z českých hráčů byla patrná frustrace. Mixzónou pro novináře procházeli se sklopenými hlavami. Všichni tušili, že tohle je průšvih. Že tato porážka dost možná ovlivní další zbytek turnaje, ale nikde není psáno, že se národní tým nezvedne a nepřekvapí třeba hned v pátek Turky.
„Musíme se nakopnout, protože se může stát cokoliv. Pořád jsou to zápasy na mistrovství Evropy, my do pr*** nemůžeme přestat hrát. Musíme předvést lepší zápasy. Byli jsme možná taky trošku nervózní, což neberu jako výmluvu, jenom to říkám. Budeme si muset pomoct a dát do příštího zápasu všechno, protože já odtud nechci odjíždět s bilancí nula – pět,“ promluvil upřímně Peterka po utkání.
Hlavní zbraň, na kterou národní mužstvo chtělo spoléhat, měl být rychlý přechod do útoku a střelba za tři body. Příliš se nedařilo ani jedno. Hlavně střelba za tři body byla mizerná. Jen šest úspěšných trojek z 29 pokusů? Je to jedna z více příčin chabé produktivity a porážky o dvanáct bodů. Vít Krejčí poměrně rychle v utkání dal 10 bodů, ale postupně se přestalo dařit i jemu. Z českého týmu by se zkrátka dal něčí výkon těžko vypíchnout.
„Hlavně od třetí čtvrtiny to bylo horší. Ztratili jsme energii, ale tohle nemůžeme dělat. Musíme se velmi dobře soustředit a zlepšit se. Nestěžovat si, nehledat výmluvy, ale prostě se zlepšit,“ řekl po zápase Ocampo, který čelil i dotazu, proč Krejčí odešel v některých momentech ze hry. „Možná může hrát celých čtyřicet minut, ale víte, je to dlouhý turnaj. Nejde jen o střílení bodů, jde o to pomoct týmu vyhrát. To je věc, kterou se snažíme dělat už dva roky. Určitě o tom vždy přemýšlíme,“ pravil španělský trenér.
Kulantně řečeno se ve středu nepodařilo nic. Portugalci Čechy přeskákali i přestříleli. Prohra o dvanáct je o to horší, že Češi házeli 19 trestných hodů, zatímco soupeř jen osm. Ani tuto výhodu se nepovedlo zužitkovat. Navíc česká družina přidala devatenáct ztrát, což bylo o čtyři více než protistrana.
„Nějaké ztráty byly hloupé. Některé možná z naší nekoncentrovanosti. Nevím, prostě mix těch ztrát byl velký, ale nebylo to jen o nich. Brali jsme si taky horší střely a z toho pramenilo, že náš útok byl dneska, jak to říct slušně, špatný,“ poznamenal Peterka.
Šance na reparát přijde už v pátek, kdy znovu od 13.45 českého času národní tým půjde do boje. Tentokrát ale bude čekat mnohem větší výzva. Turecko je jistě papírovým favoritem zápasu.
Sestava a body Česka: Krejčí 10, Kříž 6, Zídek 3, J. Bohačík 1, Sehnal - Peterka 8, Hruban a Kyzlink po 7, Martin Svoboda 6, Křivánek 2, Bálint, Kejval.
Nejvíce bodů Portugalska: Queta 23, Lisboa 15, Williams 10.
Fauly: 17:21.
Trestné hody: 19/12 - 8/4.
Trojky: 6:6.
Doskoky: 40:45.