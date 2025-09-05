Proč Čechům nevyšel EuroBasket: chyběli bijci pod košem i lídr. Kouč neměl plán „B“
Byla to těžká šichta, ze které česká reprezentace nevyvázla dobře. EuroBasket 2025 bude v basketbalových kronikách třikrát červeně podtržen. Byť omlazený tým s mnoha nováčky na velké mezinárodní akci mohl spíše jen překvapit, výsledkově dopadla družina Diega Ocampa hůře, než řada lidí mohla předpokládat. Kde hledat příčiny krachu a pěti porážek?
Basketbal, kterému chyběla agresivita, odvaha a zkušenosti. Tak lze pojmenovat atributy zkázy Ocampova týmu. Jestli nějaký zápas snesl přísnější měřítka, byl to ten proti Turecku. Jenže těžko se překvapuje soupeř, který v konečném účtování skupiny porazil i favorizované Srbsko. Český basketbal je po úspěších let nedávných v bodě nula. Na čem je potřeba zapracovat do budoucna?
Krejčí v roli lídra
Všichni doufali, že převezme roli tahouna po Tomáši Satoranském, ačkoliv jsou typově rozdílní rozehrávači. Jenže přání bylo nakonec spíše otcem myšlenky. Jedna věc je, že Krejčího čísla neodpovídala hvězdě týmu, která dorazila z NBA. Trápil se střelecky. Jeho doménou měla být palba za tři body, ale zůstal na podprůměrných dvaceti procentech úspěšnosti. Průměrně tak doručil do obrouček soupeřů 8, 2 bodu na zápas. A to je málo.
Dřel, chtěl, nadával si, když mu tam nespadla volná střela.