MS basketbal 2019 | Česká bitva o vše! Favorité jsou Turci. Rozhodí je ztracený zápas s USA? | iSport.cz

Zprvu nevěřili, že by se něco takového mohlo stát. Že by úřadující světový šampion z USA mohl už v základní skupině MS dostat naloženo od Turků. Když ale to drama sledovali na hotelu v televizi, trnuli a už se pomalu připravovali na nejhorší. „No, ten moment, kdy jsme si řekli, že je to v háji, tam byl asi několikrát,“ usmál se Vojtěch Hruban při vzpomínce na to, kterak málem tým Ufuka Sarici vyhrál.

Tím by totiž české basketbalisty srazil na kolena ještě dřív, než by s ním dnes začal vůbec hrát. V takovou chvíli by totiž Satoranský a spol. potřebovali na postup ze skupiny nejen Turky porazit, ale porazit je rovnou ještě o 12 a více bodů. „Ta rána, jak nám spadl kámen ze srdce, musela být slyšet hodně daleko. Ono už takhle porážet Turky je těžké, natož ještě s nějakým rozdílem. Teď jsou však šance otevřené jako předtím,“ oddychl si tudíž Hruban, když jejich hlavní vyzyvatel už USA nedorazil a hned dvě dobře rozjeté situace na výhru trestuhodně zahodil (92:93).

Spolu s parťáky si tak radostně zakřičel a vše může koncentrovat na dnešní přímou férovku: Česko vs. Turecko, od 10.30 českého času, duel, po němž vítěz vletí mezi smetánku 16 VIP týmů na světě!

Postupová matematika Češi postoupí do osmifinále MS když… porazí dnes Turecko jakýmkoliv rozdílem.

„Věřím, že je těžké se z takové prohry oklepat, zvláště když si to ztratíte vlastními chybami. Turci měli Američany na lopatě, takže to v nich určitě nějaký šrám zanechá a my bychom to v nich měli živit,“ podotkl Hruban.

Jakkoliv byli sice Turci po duelu ranění, snažili se to nedat znát. Před novináři brzdili skepsi, že vše tedy rozhodne až duel s Českem. V hotelu se při odjezdu na trénink fotili s fanoušky, usmívali se, dobírali se navzájem. Jenže nic nemusí být, jak se zdá. Během dne totiž údajně přišli za americkou výpravou s prosbou o přehození tréninku, díky čemuž by začali dřív a měli víc času na odpočinek.

Neuspěli. A tak šli i za Čechy. Ale i zde narazili.

„Je to sice den volna, ale za něj 45 těžkých minut nezregenerujete. Navíc ještě hráli večer. Čili těch faktorů, co si říkáme v náš prospěch, se začíná kumulovat víc. Jsou to sice detaily, ale mohlo by to udělat jeden velký celek,“ doufal Hruban a i Patrik Auda uznal: „Teď je vše otevřené, a jestli na ně padne nějaká depka a nebudou psychicky připravení, máme velkou šanci.“

Aby přesto nedošlo k mýlce: Turci jsou stále favorité. Stále jsou papírově silnější, atleticky, silově i střelecky výborně vybavení… Mají též tři borce z NBA. Je tu ale jedno velké ale… „A to, že se v jednom zápase porazit dají. Proč toho tedy nevyužít teď,“ hecoval Hruban.

Nebude to bránící létající expres, jako byli Japonci, kteří těsným stínováním dokonale znechutili Tomáše Satoranského. Hrají evropský styl basketbalu, na který jsou Češi zvyklí. Jejich obrana je silovější, avšak ne tak neodbytná a hbitá.

Zároveň ale tam, kde se tým Ronena Ginzburga dva dny zpět snažil eliminovat hlavně jen jednoho hráče, Ruie Hačimuru, tady nebude vědět, kam dřív skočit. „Všichni jsou to střelci, od pozice jedna po čtyřku. Scottie Wilbekin je zkušený borec z Euroligy, Cedi Osman je hvězda NBA a to samé Ersan Ilyasova. Jediná větší slabina jsou pivoti, kteří jsou tam spíš jen od doskoku, a tam by mohla být cesta. Navíc ani jejich lavička není tak silná,“ podotkl Hruban.

Mají jim navíc co vracet.

Poslední vzájemné zápasy s Tureckem září 2019 Turecko - ČR ??:??

(MS v Číně) září 2018 Turecko - ČR 89:80

(přípravný turnaj v Hamburku) srpen 2017 ČR - Turecko 66:67

(přípravný zápas v Praze)

Když s nimi hráli předloni v přátelském utkání, padli ranou v poslední vteřině od Ali Muhammeda (rodilého Američana Bobbyho Dixona). Vloni v další přípravě v Hamburku dokonce ztratili v závěrečné čtvrtině náskok 70:56 a prohráli 80:89. A to měli ještě ve svých řadách Jana Veselého. „Kdybychom ho měli i teď, jsme proti Turkům favorité my,“ mohl proto sice namítat trenér Ronen Ginzburg, jenže marně – MVP letošní Euroligy léčí zraněné koleno.

A tak tým podporuje alespoň na dálku. „Rady nám dávat nemusí, my Turky známe, ale je pravda, že nám Honza popřál hodně štěstí. Psal nám do společného chatu, který máme, pogratuloval a tak,“ dodal Hruban. Bitva o postup do osmifinále MS, která má potenciál stát se další z jejich životních zápasů, začíná dnes od 10.30 (ONLINE sledujte ZDE >>>).

Jiří Welsch (bývalý basketbalista a hráč NBA) Proti Turkům jsem optimista „Před utkáním s Tureckem jsem optimistou. Já jím byl už ale nejen před začátkem turnaje, ale i po losu. Myslím, že to, co nás čeká ve čtvrtek, je přesně něco mezi Amerikou a Japonskem. Navíc se k tomu přidá fakt, že je to zápas o všechno. Uvidíme, jak to kluci zvládnou, ale já tomu věřím. Jestli to bylo proti Japonsku těžké, tak proti Turkům…“

Tři hlavní hvězdy soupeře

Ersan Ilyasova

Věk: 32 let

Pozice: křídlo

Aktuální klub: Milwaukee Bucks

Bilance na MS (průměr na zápas): 21 bodů, 12 doskoků, 2 asistence

Vyhlášený a velezkušený zabiják. Má za sebou 11 sezon v NBA v sedmi různých týmech. Se Semihem Erdenem pamatuje i stříbro z MS 2010. Ve 32 letech je však nejen vůdcem turecké smečky v kabině, ale i na hřišti. Japoncům dal 19 bodů, Američanům 23! Hlavní postrach.

Cedi Osman

Věk: 24 let

Pozice: křídlo

Aktuální klub: Cleveland Cavaliers

Bilance na MS (průměr na zápas): 13,5 bodů, 1,5 doskoků, 2,5 asistence

Pamatujete rok starou přípravu, jak Turci otočili utkání s Čechy v poslední čtvrtce z 56:70 na 89:80? On ten obrat 24 body vedl. Velký talent se už rodí ve velkou hvězdu. Má za sebou i dva roky v Clevelandu Cavaliers, z toho první rok se učil od LeBrona Jamese.

Furkan Korkmaz

Věk: 22 let

Pozice: křídlo

Aktuální klub: Philadelphia 76ers

Bilance na MS (průměr na zápas): 13 bodů, 3,5 doskoků, 2 asistence

Objev posledního období. Dravý a atleticky vybavený křídelník si vysloužil po sezoně novou smlouvu s Philadelphií 76ers a na MS patří ke střeleckým stálicím. „Na ten kolaps musíme zapomenout. Vše se tak rozhodne v duelu s Čechy,“ burcoval sám po ztraceném utkání s USA.

Skupina E Z V VP PP P Skóre B 1. USA 2 1 1 0 0 181:159 4 2. Česko 2 1 0 0 1 156:164 3 3. Turecko 2 1 0 1 0 178:160 3 4. Japonsko 2 0 0 0 2 143:175 2

