MS basketbal 2019 | Na Turky i se speciálním softwarem. Štěbetají, na signály nejsou, vědí Češi | iSport.cz

Osvětlená místnost uvnitř hotelu Ritz Carlton v Šanghaji, odpolední brífink před akcí. Hráči se usazují na svá místa a do ruky dostávají čtyřstránkový dokument o svém klíčovém soupeři – Turecku. Čtyři stránky na čtyřicetiminutovou bitvu. Kolik hodin ale ta jejich tvorba zabrala?

„No, chvíli jo,“ usmívá se jeden z asistentů trenéra Ronena Ginzburga Luboš Bartoň. Před čtyřmi lety byl ještě na palubovce na ME. Teď je však součástí týmu jako expert, který skautuje soupeře. Pomáhá mu v tom i další asistent Jiří Pospíšil. A na práci letos zaplatili z financí ČBF i užitečnou novinku. Speciální počítačový software, který umí vyhodnotit získaná data z nahraných videí.

„Je to izraelská firma Scouting for you a funguje tak, že FIBA pomocí své platformy nahraje daný zápas na svůj server, lidé, které jsme si najali, ho stáhnou, nějaký trenér, expert nebo skaut ho celý otaguje a následně to funguje na jednoduchém rozhraní, kdy si pak na webové stránce rozkliknu celý zápas na jednotlivé segmenty a software mi hází jednotlivé klipy,“ vysvětluje Pospíšil.

Ať už se jedná o úspěšné či neúspěšné střely, různé akce, signály, bránění, vše je k dispozici. A to vše doplňují u hráčů i doprovodné záležitosti, jako jsou obrana, útok či charakteristika (jen do ní třeba spadá, jak daný hráč střílí, najíždí, jak střílí zády ke koši, jak je aktivní při pick and roll a tak dále). Výsledkem mohou být i grafy, diagramy… „a musím tu firmu, která nám to tagování provádí, pochválit, protože to zvládne třeba do šesti, osmi hodin,“ říká Pospíšil.

Něco podobného už zavedli i čeští softbalisté, kteří tento typ scoutingu provozují v několika lidech. Basketbalisté si jdou sice vlastní cestou, ale v téhle vychytávce nejsou jediní.

„Třeba americký asistent Jeff van Gundy nás sondoval celé léto. A teď jsem u Japonců viděl, že o nás měli pěkný štos,“ tvrdí Bartoň. Pospíšil se připojuje: „Využívají to všechny národní týmy. Minimálně ty vyspělé a všichni z Evropy.“ Jak se tedy tou záplavou informací, čísel a statistik pročesat? Vždyť čeho je moc, toho může být příliš. „O tom je právě ten koučink. Každý trenér pak musí vsadit na to, co řekne a co mohou hráči pochytit. Bavíme se o lidských limitech. Můžeme udělat kvanta statistik, ale když jim dáme splnit sto věcí, tak neudělají dobře ani jednu. Musí se to filtrovat a přehledně podat,“ chápe Bartoň.

Obecně platí, že čím méně má scouting report stránek, tím lépe. Na Turecko jsou čtyři, na USA jich bylo i méně. Co ale nakonec říct k Turkům? A třeba i jejich trenérovi Ufuku Saricovi, jehož Bartoň sledoval na přípravě v Řecku i z hlediska chování. „Je dost klidný. Při nepříznivých stavech nepanikaří,“ popisuje bývalý reprezentant.

Jenže oni se Turci vůbec liší od ostatních – tam, kde si řada týmů pomáhá gesty k signalizování akcí, oni to moc nepraktikují. „Místo toho si mezi sebou štěbetají turecky a na moc velké signály nejsou. V tomhle jsou obtížní,“ ví Bartoň. A nejen v tomhle. On i Pospíšil nakonec prosondovali celou základní pětku plus významnější hráče na lavičce, jako je třeba Furkan Korkmaz.

„Je to tým, který bude patřit k velkým favoritům do postupových bojů. Samozřejmě i oni mají své slabiny, ale u těch konkrétní nebudu. Proti nám jsou tedy favorité, ale věřím, že ani my to nemáme dopředu prohrané. Dílčí šance na úspěch máme.“

Jak tedy zní do dne D jeho hlavní rada? „Hrát odvážně náš basket, který hrajeme celou dobu, tedy rychle dopředu, agresivně, a aby balon putoval. Mám střelu, beru, mám nájezd, bum,“ dodává Bartoň.