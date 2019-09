Ondřej Balvín zavalil Turky: Když Saty neví, co s míčem, ať mi to nahodí! | iSport.cz

„Saty konečně pochopil, že když neví, co s míčem, ať mi to nahodí,“ žertoval Balvín po zápase při hodnocení pro Českou televizi. „Ne… Museli jsme se s Tomášem sehrávat. Jak jsem byl po zranění, furt nemám svůj rytmus. On je skvělý hráč, dělá hráče na hřišti lepší, to mi hrozně pomohlo.“

Balvín už devět sezon hraje v zahraničí, před světovým šampionátem přestoupil z Gran Canarie do Bilbaa. A proti Turecku odehrál v klíčovém zápase skupiny nejlepší zápas reprezentační kariéry.

„Hlavně kvůli tomu, jaký měl ten zápas váhu, byl to rozhodně můj nejlepší zápas,“ potvrdil Balvín.

Balvín sice patří k velkým pivotům, v poslední době ale hodně zapracoval na fyzické kondici a pohyblivosti. Proti Turkům svoje schopnosti prodal nejen při střelbě pod košem, ale i bránění, útočných i obranných doskocích.

„Já si myslím, že Ondra, když hraje svoji hru, je pod košem a sbírá míče, může proti takovým soupeřům dominovat,“ chválil Satoranský pro Českou televizi. „Byl výborný na útočném doskoku, obranném, ale změnil spoustu střel soupeře. My potřebujeme, aby hrál takhle. Já mu vždycky říkám, když hraje skvěle, máme mnohem větší sílu.“

Šestadvacetiletý pivot má přezdívku Balvan a proti Turkům byl silou, která pomohla soupeře zavalit.

„Hlavně jsme se jich nezalekli,“ pochvaloval si Balvín. „Věděli jsme, že do toho půjdou. Začali tvrdě, nekompromisně, my jsme se nezlekli. Fakt jsme do toho dali, co jsme mohli. Výsledek je odpovídající.“

Český tým díky vítězství nad Turky skončí druhý ve skupině E, získal jistotu účasti na olympijské kvalifikaci a probojoval se do osmifinálové skupině v Šen-čenu. V ní se v sobotu utká s Brazílií a v pondělí buď s Řeckem, nebo s Novým Zélandem.

Skupina E Z V VP PP P Skóre B 1. Česko 3 2 0 0 1 247:240 5 2. USA 2 1 1 0 0 181:159 4 3. Turecko 3 1 0 1 1 254:251 4 4. Japonsko 2 0 0 0 2 143:175 2