MS basketbal 2019 | ANALÝZA MS: Česká fantazie! Historický postup řídili oba pivoti | iSport.cz

Velká basketbalová euforie! Český národní tým porazil ve svém třetím zápase na mistrovství světa Turecko 91:76 a zahraje si osmifinále světového šampionátu. Postup nečekaně řídila podkošová dvojice Balvín – Auda. Druhý jmenovaný nastřílel Turkům coby střídající hráč 16 bodů a doskočil 9 míčů. Skvěle ho doplnil Ondřej Balvín vynikajícími čísly: 17 bodů, 11 doskoků a 2 bloky. Balvín navíc obstál v obraně, kdy zvládal řešit vysoké clony soupeře bez toho, aby se vyfauloval. „To, že Češi porazili Turky, je malý basketbalový zázrak. Že je porazili bez zraněného Jana Veselého, to už je o hodně větší zázrak. A to, že je porazili díky hře dvou pivotů, to je naprosto nečekaná senzace,“ říká v ANALÝZE MS Adam Nenadál. Podívejte se na VIDEO.