MS basketbal 2019 | Křičet, nebo brečet? Kapitán výhře nevěřil: Kronika zůstává otevřená | iSport.cz

„Já nevím, jestli mám křičet, brečet, nebo obojí, zatím se to mele. A hlavně chci začít věřit, protože mi to dlouho trvalo. Viděl jsem, jak hrajeme a jak je přehráváme, těžko se tomu věřilo. Čekal jsem, kdy zapnou, vlítnou na nás jako na USA, kde ztráceli deset bodů, a povedlo se jim to akorát na začátku druhého poločasu. Super je naše týmová síla, že jsme se nesložili a měli náskok osm, devět bodů,“ zářil Pumprla chvíli po konci posledního zápasu ve skupině. Češi porazili Turky 91:76 a postoupili do osmifinálové fáze turnaje.

Když jste postupu začal věřit?

Až minutu před koncem. Ještě třicet vteřin do konce jsem řval na Jardu Bohačíka na konci hřiště: ‚Jardo, ty vole, to už je dobrý ne?‘ A on: ‚Nevím, nevím není to moc, třicet vteřin?‘ To nemohl být cíl, to byl sen. Věděli jsme, co Turci umí, viděli jsme je proti Amíkům, a i když jsme věřili, že budou unavení, psychicky i fyzicky, je to tým na vyšší úrovni. My ale hrajeme super basket, super se na to kouká a jsme strašně silní. Těším se na naše zápasy v osmifinále.

Je to váš největší úspěch v kariéře?

„Za národák určitě, tohle se dá přirovnat k osmifinále mistrovství Evropy ve Francii a k nejlepší osmičce v Evropě. Ale tohle je mistrovství světa. Tady s námi nikdo nepočítal. Někteří tomu v hloubi duše věřili jako my, ale čekali jsme to hrozně těžké. Nakonec výsledek neodpovídá tomu, jaký to byl boj.“

Tím, co jste dokázali, jste strhli v Česku basketbalovou mánii…

„Náš úkol je hlavní: aby na nás lidé nezanevřeli, aby věděli, jací jsme bojovníci. A i kdybychom nevyhráli, tak jsme mohli jet domů se zvednutou hlavou. Tahle výhra je něco neskutečného a snad to podpoříme výkony v dalších dvou zápasech. Věřím, že lidé pochopili, co basket je, a dokážeme jim to ještě dál.“

Bylo znát, že jsou Turci hodně unavení?

„V určitých chvílích to bylo přesně tak. Doufali jsme, že když na ně budeme tlačit a dostaneme je do těžkých střel a nebude se jim dařit, tak bude možné to zlomit a bude se jim hrát o to hůř. Je dobře, že se nám tahle taktika povedla, třeba Ilyasova se do toho dostával hodně těžko. Únava u něj byla také znát. Nebylo to, co jsme od něj čekali a můžeme za to být rádi.“

Jak to vypadalo před zápasem a v půli?

„Nahecovaní jsme byli, věděli jsme, co je v sázce, ale zároveň jsme byli pevně na zemi a věděli jsme, že se nesmíme odchýlit od naší hry, což se dařilo. Teď mi došlo, že ti Turci mohli porazit i Američany. Do zápasu jsme šli s tím, že na ně máme, ale že to budeme muset dokázat v utkání. To jsme také dokázali.“

Před zápasem i během něj jste se hodně hecovali...

„Byla to největší hecovačka, i když to by se nemělo prozrazovat. Když jsme naběhli na hřiště, tak i Pavel Pumprla mluvil sprostě, protože věděl, že to je ta pravá hecovačka o level výš, na kterou u mě nejsou zvyklí. Takže hned to všechny nabilo do začátku a budu si sám pro sebe myslet, že to byl rozhodující počin. Nevím, jestli to budu opakovat, to by nebylo tak originální, ale určitě zase něco vymyslím.“

Nějaké slovíčko neprozradíte?

„Tam jich bylo víc, to se nehodí prozradit.“

Česko mezi nejlepšími 16 na světě, jak to zní?

„Zní to skvěle, zase to posouváme o kus dál, kronika českého basketu musí neustále zůstávat otevřená, tak jsem rád, že jsme tam zase něco přidali. Máme další dodatečnou kvalifikaci o olympiádu, to jsou další dva mílové kroky. A zahrajeme si další dva super zápasy s Brazílií a předpokládám, že s Řeckem. Těším se na to a jsem rád, že můžeme říct, že hrajeme s takovými soupeři.

Jak jste viděl výkon Ondřej Balvína?

„Ondra Balvan začal na facku a nevím, jestli mu ji někdo dal, nebo si ji dal sám, ale pak hrál neskutečný zápas.“