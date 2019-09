MS basketbal 2019 | Kapitán Pumprla: Hrát na prohru Saty nedovolí, na Giannisovi se protočíme | iSport.cz

Jak na Giannise? Padne jeho bránění na vás?

„Co jsme koukali na ostatní zápasy, asi ho nejde úplně bránit jeden na jednoho klasickým stylem, musíte si vypomoct všemi možnými silami. Jelikož na začátku většinou nastupuje na pozici 4, tak to ze začátku padne na dalšího psa obranáře Martina Kříže. Bude se nás na něm točit víc, což tradičně používáme jako jednu z našich výhod. Nehrál jsem nikdy proti takovému hráči, jsem na to zvědavý. Ostatní soupeři nám ukázali, že tady a respektive ve FIBA basketbalu je trochu zastavitelnější než v NBA.

Proč?

„V bedně může stát kolik lidí chce a jak dlouho chce. Což taky může být cesta do pekel, když jsou venku střelci, ale tady vám nikdo obranné tři vteřiny nepískne. Jeden tam může stát vždycky a ještě líp, když je velký a silný, a těžko se přes něj zakončuje. Když mu to nedáte úplně zadarmo v soubojícj jeden na jednoho a v bedně čekají další na výpomoc, což právě na Giannise platí, dá se ubránit. To neznamená, že nám nedá ani bod. Ale chce to mu každý z nich ztížit. To je vždycky cesta k vítězství.

Takže budete „parkovat autobus“?

„To taky úplně nemůžeme, střelců zvenku mají dost. Chce to zvolit nějaký rozumný poměr. Vím, že se hodně mluví o něm, ale on nedával zatím 25 až 30 bodů na zápas, jak od něj možná někdo očekával. Řekové byli považovaní ještě před turnajem za velké favority díky jejich všestrannosti. Mají šikovné, chytré rozehrávače, dobré střelce z dálky i hráče, co nejsou tolik vidět, ale odvádějí dobrou práci na perimetru, typově Papanikolau. Mají zkušené, Euroligou iks let protřelé hráče pod košem jako jsou Bourosis a Printezis, do toho Giannis. Je to dobrá směs, která sedí pěkně dohromady, ale zatím to tady nepředvedli v plné síle a doufám, že už nebudou mít šanci to předvést.

Vy jste odehráli čtyři dobré zápasy, oni čtyřikrát průměr. Může to mít roli?

„Doufám, že naše vlna význam mít bude, ale myslím, že se nejen v našich zápasech ukazuje, že poučky typu: ‚My s někým prohráli o 20, oni o 30 a my je tím pádem porazíme o 10‘ bohužel nefungují. Není to jen o momentální formě, která taky hraje roli, ale taky o tom, jak si soupeři sednou. Proto si myslím, že třeba Brazílie byla typ soupeře, kterému jsme my vůbec neseděli, stejně jako Turecku. Srovnání jsou hrozně těžká. Nevím, proč Řekové zatím nepředvádějí tu největší kvalitu, kterou měli v přípravě. Tam odehráli hodně slušná utkání s nejsilnějšími týmy. Doufám, že se do pohody nestihnou dostat."

Při předpokládané výhře Američanů přitom může k postupu stačit i prohra o 11 bodů.

"USA hraje s Brazílií až večer. To nám nedovoluje myslet na ten rozdíl. Jdeme do zápasu jednoznačně s tím, že chceme vyhrát a zařídit si to sami, abychom se nemuseli třást a spoléhat se na výsledek, byť pravděpodobný. Chceme výhru a myslím, že jinak to ani do takového zápasu nejde. Saty (Tomáš Satoranský) nám to nedovolí. Je to na něm vidět ve hře od prvního pohledu, že to není mentalitou typ hráče ‚pojďme to prohrát a bude to fajn.‘ Radši bude typ hráče, který bude do poslední chvíle hrát na sto procent a raději prohraje o 25, ale bude vědět, že dá všechno pro to, aby vyhrál, než aby to hrál řízeně, aby se prohrálo o určitý počet bodů.“

Jak bude chybět Blake Schilb, který léčí zraněný kotník?

„Hodně. Rotaci tu nemáme úplně nejširší, to si řekněme upřímně. Je to hráč, který odehrál kromě Američanů vždy přes dvacet minut. Na perimetru nebo zaskakoval na rozehrávce, ve chvíli, kdy tam nebyl Saty. Na perimetru byl někdo ze čtveřice já, Blake, Vojta (Hruban) nebo Boči, takže když z toho někdo vypadne, nevíme, jak se nám to bude dařit, kým ho nahradit. Samozřejmě hráče na lavičce máme, ale nejsou ještě rozehraní. Uvidíme, ono to vždy vyplyne ze hry.“

Takže je možné, že jako kapitán půjdete na křídlo a budete nahrazovat jeho trojky?

„Nemůžeme říct: ‚Ty teď budeš hrát to co Blake.‘ To by nešlo. Minuty se budou muset rozdělit a může to být třeba poslední zápas. Kdybychom se dostali do čtvrtfinále, tak nemyslíme na to, abychom si pošetřili síly, takže tam můžeme někteří natočit přes třicet minut, když to bude potřeba.

Před týdnem jste vstoupili do turnaje jako outsideři, teď hrajete o čtvrtfinále.

„Podle škarohlídů jsme před každým zápasem odepsaní, takže s tím se nějak počítá. Je to jeden z mála historických okamžiků, kdy výrazně převyšuje část pozitivních fanoušků nad těmi negativními, kteří neustále ve stylu Kamila Brabence (bývalý basketbalový reprezentant a spolukomentátor ČT) opakují, že tohoto soupeře už rozhodně nemůžeme porazit. Předpokládám, že to z jeho úst zazní i před zítřejším zápasem a ač se to může stát, že ten zápas nevyhrajeme, tak podpora v zádech od fanoušků je obrovská, žene nás dopředu. Tenhle turnaj si budou všichni dobře pamatovat hlavně z toho pozitivního hlediska.“

Na úvod MS to byl s Američany „největší zápas“. Není to teď ten s Řeckem?

„To jsou samé největší zápasy. Takhle nad tím neuvažuju, každý zápas je něčím zvláštní, i proto, že hrajeme proti soupeřům, proti kterým nehrajeme běžně. Laťka poskakuje, ale díky tomu, že jsme pořád ve hře o nejvyšší mety, i když na ně nemyslíme, tak kdyby nám někdo před týdnem řekl tento scénář, tak by mu asi málokdo věřil.“

Co vám o Řecích ukázali Američané a Brazilci?

„Myslím, že podle Američanů se řídit nemůžeme nebo nechceme, protože ti stylově v obraně produkují jiný basketbal. Ani oni se do toho nějak netlačili. Podle mého tušení už dopředu mysleli na náš zápas. Spíš je to brazilská cesta. Něco jsme už měli možnost vidět na videu, ale samozřejmě to není žádné eso z rukávu. Všichni vědí, jak teoreticky bránit, ale to, jestli to pak prakticky vychází v zápase proti hráči takových kvalit, to už je kapánek loterie.“

Brazilská cesta, takže čtyři obránci v cestě proti hlavní hvězdě Giannisovi?

„Vždycky někdo musí být v bedně a počítat s nájezdem, protože jeho střelba není zbraní číslo jedna, ale ani na to se u něj nedá spolehnout. MVP NBA prostě člověk nepotká běžně, takže se od něj dá čekat cokoliv, ale věřím, že obranných zbraní máme dost.“