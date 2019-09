MS basketbal 2019 | Jágr fandí Satoranskému a spol. Jako kdyby jich bylo na hřišti víc! | iSport.cz

Basketbal patří k jeho nejoblíbenějším sportům. „Já ho miluju,“ přiznává 47letý veterán, olympijský šampion, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu i dvojnásobný mistr světa. Dřív v zámoří hltal americký fotbal, ale ten v minulosti v televizi dávali jenom v neděli. „Takže díky tomu jsem si oblíbil basket, koukám na něj hodně,“ popisuje.

A dlouhodobě se netají obdivem k LeBronovi Jamesovi. „To je jeden z mých nejoblíbenějších sportovců vůbec. Takže aktuálně fandím Lakers, předtím Clevelandu. Podle toho, kde hraje. Až skončí, budou nekonečné debaty mezi odborníky, kdy byl úplně ten nejlepší v historii. Jestli on, nebo Michael Jordan,“ tvrdí Jágr.

A z výkonu českých hráčů na šampionátu v Číně je nadšený. Věří, že to dotáhnou co nejdál. „Hrajou s nadšením, to je z toho patrné. Je vidět, že Tomáš Satoranský dodal mužstvu sebevědomí. Hráče udělal lepšími, ale oni to měli v sobě. To není náhoda. Hlavně se mi libí, že jsou na tom výborně fyzicky. Mají opravdu skvělou kondici. Doufám, že jim to vydrží! Protože nepůsobí při zápasech unaveným dojmem. I proti Brazilcům měli pořád spoustu energie. Od první do poslední minuty. Pořád běhali, nikdo se nešoural. Vypadalo to, jako by jich na palubovce bylo o jednoho až o dva více než,“ chválí Jágr.

„Je vidět, že si věří. Ale na to člověk musí mít kondici. A tu oni mají,“ dodává útočník, který akorát lituje, že ne všechny zápasy může vidět. Protože se hrají dopoledne. V době, kdy Kladno trénuje. „Ale když to jde, podívám se aspoň na konec. Klukům moc držím palce a fandím jim,“ přiznává nejvýraznější postava českého sportu.

„Hrají kolektivně. Každý si věří, že může dát koš. To není tak, že by si soupeř mohl říct, že někoho nechá volného, protože od něj nic nehrozí. Tak to není. Každý je nebezpečný, skvěle si přihrávají. Opravdu se mi líbí, jak hrajou. A i když první pětka v čele se Satoranským byla na lavičce, také ostatní na palubovce drželi krok. Celkově hrají kolektivně. Jako tým. Kdežto třeba Brazilci to hráli jako v NBA, kdy třeba LeBron James má pořád všechny balony. Naši si to krásně rozdělovali, každý byl nebezpečný,“ popisuje legendární útočník, která má rád i ženský basketbal.

V roce 2010 prožíval báječné tažení českých reprezentantek, které na domácím šampionátu skončili druhé. „Když skončíš na mistrovství za Američany, to je jako když vyhraješ,“ komentuje to s úsměvem. „To platí u ženských i u chlapů.“

I teď věří, že to Satoranský a spol. dotáhnou co nejdál.