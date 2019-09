MS basketbal 2019 | Česká válka proti Řecku. Zemřeme, nebo postoupíme, slibuje trenér | iSport.cz

Jak těžké bude ovšem toho dosáhnout i bez Blakea Schilba, jenž s největší pravděpodobností kvůli zraněnému kotníku do utkání nezasáhne?

„Ještě nevíme, jestli nezasáhne. Blake si udělal výron a v pondělí se uvidí. Pořád je tam naděje, a dokud je, nechceme říkat, zda hrajeme bez něho nebo s ním. Samozřejmě, kdyby nebyl k dispozici, tak by to bylo nepříjemné, neboť má takový uklidňovací faktor ve hře. Buď dá koš, nebo nějakou asistenci… to budeme potřebovat i v pondělí. Nicméně se o to budou muset případně postarat jiní hráči.“

Znamená to třeba více využít druhého rozehrávače Jakuba Šiřinu?

„Jsou i další alternativy. Je pravda, v případě, že jde Saty ze hřiště, bere Blake rozehrávku s Jaromírem Bohačíkem. Těch alternativ je prostě spousta.“

Jak tedy cílíte i na bránění ústřední hvězdy, Giannise Antetokounmpa?

Je to MVP NBA, takže to berme tak, že je to momentálně nejlepší hráč na planetě. Stále je to ale kolektivní hra. Řekové tady mají super tým – nechci snižovat Brazilce ani Turky, ale myslím si, že když opomenu Ameriku, narazíme teď na nejsilnějšího soupeře tady. Já však klukům věřím, jsme tady v pohodě, hrajeme každý za každého a připadá mi to trošičku jak tři mušketýři.“

Čili?

„Kluci opravdu fungují na hřišti i mimo hřiště, což nás posouvá, a myslím, že to vycítili i fanoušci, že hrajeme nad své možnosti. Kdykoliv se dívám na rozcvičení soupeře a na nás, tak si říkám: 'Pro boha svatého, co tam budeme vytvářet a co tam budeme hrát.' A nakonec dáme soupeři jako Brazílii skoro o dvacet, třicet. Kluci jsou v pohodě, jsou připravení, jak fyzicky, tak i mentálně. Snažíme se jim dát tolik informací, aby je to nezahltilo a navíc i pomohlo. Přičemž je tady pak ten aspekt Satoranský.“

Co tím myslíte?

„On rozboural ten mýtus, co Čech, to uspokojení. Všichni po Turcích čekali, když se udělá takový úspěch a nějaká oslavička, že pak přijde uspokojení… on to však rozboural takovým způsobem, že všichni měli strach přemýšlet o tom, že už jsme něco dosáhli.“

Zažil jste někdy takového hráče?

„Ne, a to jsem toho zažil takhle spoustu, kdy jsme hráli a uspokojili se. Potom si člověk říká, že jsme mohli dokázat ještě víc. Teď mluvím třeba o Evropě 1999 ve Francii, kde jsem byl ještě jako hráč. Tam to bylo pěkně rozehrané, ještě líp než tady, ale přišlo právě to uspokojení, že to vlastně už stačí.“

Jak tedy Satoranský konkrétně lidi kolem sebe hecuje?

„Atakuje všechny okolo: Co blbnete, tady se něco slaví? Jaké Nagano, co blbnete? To je ještě před námi daleko. A je to pravda, že nám vytlačuje to uspokojení z hlavy. Český národ má dvě věci: Závist, to máme, v tom jsme mistři světa. A uspokojení. To jsou dvě věci, které umíme fantasticky. Saty nás však tou svou soutěživostí, že chce dosáhnout úplné maximum a ne že už jsme něco dosáhli, vždy nabudí. V pondělí tak do toho kluci půjdou, jako by šlo o život. Buď zemřeme, nebo postoupíme.“