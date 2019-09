Pavel Pumprla při oslavách postupu basketbalistů: Není Nový rok? Fakt se tu nebojíme ničeho! | iSport.cz

Když začali jeho parťáci z týmu odpočítávat poslední vteřiny duelu USA s Brazílíí, prý se rozhlížel a koukal na hodinky. „Jestli je Nový rok či co,“ žertoval Pavel Pumprla. Byl to nezvyk, slavit historický postup takto mimo palubovku. „Ale to nevadí, alespoň ta oslava nebude tak bujará. Přeci jen potřebujeme pošetřit síly na středeční čtvrtfinále, a tam může hrát roli vše,“ usmál se.

Chápeme, je to klišé otázka, ale přesto. Jak se teď cítíte, když víte, že jste ve čtvrtfinále MS?

(směje se) „Já nevím, mě se chce trochu spát, ale když je to čtvrtfinále mistrovství světa, tak to tam asi ještě na chvilku pošleme. Ba ne, tohle bylo v nadsázce. Pocity jsou neskutečné, a když jsme u těch klišé, přidám taky jedno: Ještě tomu asi úplně nevěříme. Uvidíme, s čím se probudíme, ale zase není na co čekat. Nechceme do toho čtvrtfinále přijít odevzdaní, ale připravení se poprat o cokoliv, protože evidentně se tu v Číně může stát cokoliv.“

Nepochyboval jste o Američanech, že to s Brazílií uhrají?

„Pochyboval. Ono, když už je člověk v takové situaci, tak pochybuje o všem a říká si: Snad si nebudou chtít vybrat soupeře, nebo nebudou odpočívat… Ta pravděpodobnost toho, že vyhrají, byla sice značná, ale než vidíte ten rozdíl bodů, tak tomu nevěříte, protože víte, co je ve hře.“

Byl to tedy emočně vyčerpávající den?

„No, po večeři jsme šli se Satym po chodbě, koukali na sebe a on říká: Taky jsi úplně… někde? A já říkám: Taky. Protože od zápasu s Japonskem hrajeme prakticky o to, že jestli vyhrajeme, jdeme dál a jestli ne, tak si můžeme balit kufry. A pokaždé to vyjde a my se musíme připravit na něco dál, i když nevíte, zda budete druhý den doma, v Šanghaji, v Šen-čenu nebo v Pekingu. Je to neskutečně náročné, ale ta odměna je tak vysoká a být mezi osmi na světě, to přebije úplně všechno.“

VIDEO | Čeští basketbalisté oslavují postup do čtvrtfinále MS

Dochází vám z ohlasů z Česka, co jste způsobili?

„Dostává se to k nám po kouskách, nejvíc přes sociální sítě, nebo když někdo napíše. Nepamatuju si ale dlouho, kdy kvůli nějakému sportu psali lidé od politiků, celebrit a tak… Uvědomili jsme si, co to mohlo způsobit, ale je také škoda, že tomu nejsme blíž, protože by nás to nabíjelo ještě víc.“

Je to chvíle, že ještě si říkáte: Pořád nemáme dost?

„Teď si říkám, že máme docela dost, ale stejně to vnímáme jako předtím. Prostě jsme zde něčeho dosáhli, ale kdyby to nevyšlo, tak si rychle uvědomíme, co už jsme dosáhli. A když už se tady budeme, v uvozovkách, trápit dalších pět, šest dní, tak do toho dalšího zápasu budeme chtít dát všechno. A radši se budu trápit v semifinále než pak v utkání o páté až osmé místo.“

Cítíte, že máte na to porazit kohokoliv?

„Dá se to říct, ač je to pro nás strašně těžko uchopitelné a popsatelný, čím to takhle způsobujeme. To, kde se brala síla tohoto týmu, asi člověk dokáže docenit až s odstupem času. Papírově a předpoklady asi nejsme tam, kde jsou ti ostatní. A byť Jarda Bohačík řekl, že se nebojíme ničeho a od té doby si z něj děláme srandu, tak na to říkám: Ano, nebojíme se ničeho, protože čeho bychom se taky měli bát. I když prohrajeme, víme, že ten tým do toho dal vše. A věřím, že je to i vidět.“

Petr Czudek říkal, že tenhle tým nezná slovo uspokojení

„Tak Čouda má furt blbý kecy, to jsme u něj zvyklí. Ba ne, to si taky dělám srandu. Má pravdu, ta pohoda je tu prostě taková… Ani u ostatních týmů jsem ji neviděl. Všichni se třeba i ptají, proč jsme jediní v players lounge, ve společenském pokoji, hrajeme tam pingong a bavíme se… Jo, pomáhají tomu výsledky, kdybychom hráli špatně, tak by na to nebyla nálada, ale ten tým je tak soudržný, že z toho pak vychází i ta vnitřní energie.“

Nyní vás čeká ve čtvrtfinále Austrálie, co říct k ní?

„Upřímně, vybrat si mezi Austrálií a Francií je úplně jedno. Takhle na to pohlížet nejde. Pokud bychom neměli štěstí a nepotkali Poláky, které považuji za trochu slabší soupeře, tak je to jedno. Je to ale tým, který porazil Američany a na turnaji ještě neprohrál, takže o to hezčí je bude porazit.“

V čem budou její silné stránky?

„V neděli, když jsme s Blakem (Schilbem) koukali na Španělsko se Srbskem, tak jsem říkal, že Srbové jakž takž, ale jakmile na ně byl těžší soupeř, tak se jim ta hra rozpadla a že jediní, kdo jsou mi zatím tady na šampionátu sympatičtí, tak jsme my a Austrálie. Hezky se dělí o balon, a byť to ze statistik nemusí vypadat, hrají pěkný týmový basket. Jsou hodně v pohybu a mají dvě, tři velké hvězdy, které na sebe berou skórování. Silný soupeř, aspirant na medaili… Ale my už se fakt nebudeme bát ničeho.“

Dostává se do hlavy trochu i ta možnost kvalifikovat se přímo na OH do Tokia pro dva nejlepší evropské týmy?

„Tam je trochu škoda, že těch Evropanů je tam ještě pět. A z pěti se dostat stále mezi dva, navíc nás ještě čeká ta Austrálie, to bude hodně těžké. Na to tedy nemyslíme, cílíme prostě na tenhle turnaj a mít ještě třešničku v podobě olympiády, to by byl úplný extrém.“

Skupina K Z V VP PP P Skóre B 1. USA 5 4 1 0 0 437:330 10 2. Česko 5 3 0 0 2 417:395 8 3. Řecko 5 3 0 0 2 403:382 8 4. Brazílie 5 3 0 0 2 409:427 8