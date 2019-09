MS basketbal 2019 | Na Austrálii bez Schilba. Kotník se lepší, ale čtvrtfinále určitě nestihne | iSport.cz

Český reprezentant Blake Schilb se raduje s fanoušky po postupu do osmifinále mistrovství světa v Číně • Reuters

Český basketbalista Blake Schilb v rozhovoru s Tomášem Satoranským poté, co si v utkání s Brazílií poranil kotník • Profimedia.cz

Čeští basketbalisté se budou muset obejít i ve čtvrtfinále mistrovství světa v Šanghaji proti Austrálii bez křídla Blakea Schilba, který v sobotním utkání proti Brazílii v Šen-čenu utrpěl výron v kotníku. Podle lékaře českého týmu Pavla Římana existuje naděje, že by se pětatřicetiletý hráč francouzské Remeše ještě do konce turnaje do hry vrátil.